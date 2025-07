Usuarios de San Diego reclaman obras y más clases en el centro

Usuarios del centro deportivo de San Diego exigen al Concello mejoras en las instalaciones y demandan, con la recogida de más de 400 firmas, no solo obras de rehabilitación en el edificio sino también que se ofrezcan más clases y la incorporación de más personal especializado para impartir sesiones dirigidas y para asesorar a las personas que hacen uso de las máquinas y de las pesas.

Las instalaciones de San Diego son municipales, pero son explotadas por una empresa privada, Supera. El contrato expiró en mayo de 2020, por lo que, desde entonces, el servicio se presta en precario. En diciembre de 2024, la Junta de Gobierno Local aprobó un estudio de viabilidad para sacar a concurso conjuntamente la gestión del centro deportivo de San Diego, las instalaciones de O Castrillón y la piscina de San Amaro. Fuentes municipales asumieron ayer que las instalaciones de San Diego «necesitan mejoras y una profunda renovación en algunos aspectos» y que, por ello, el Concello trabaja «en el pliego para licitar la concesión lo antes posible», que será para hacerse cargo de las tres instalaciones conjuntamente.

El PP denunció este lunes, haciéndose eco de las quejas de los usuarios, «problemas de insalubridad en vestuarios y duchas, deficiencias de seguridad, maquinaria estropeada y sin reparar, goteras en pasillos, reducción del número y frecuencia de actividades, y la falta de monitores que asesoren en la práctica deportiva» en un centro al que acuden decenas de personas diariamente. El portavoz del PP en María Pita, Miguel Lorenzo, alerta de que la situación es «insostenible», por la falta de mantenimiento y los «problemas de higiene» que acumula el edificio.

Usuarias del centro deportivo consultadas por este diario denuncian, además, que se han reducido las clases que se imparten, de modo que, actualmente, algunas de ellas, al tener un aforo limitado, no son suficientes para satisfacer toda la demanda. Critican también que la piscina vaya a estar cerrada desde el 11 de agosto hasta el 24 sin que se les ofrezca un descuento en la factura a los socios por no poder acceder a este servicio. Alertan, además, de que la sala de fitness y musculación está muchas veces desatendida, por lo que los usuarios realizan los ejercicios sin supervisión y con riesgo de lesionarse.

No es la primera vez que los usuarios intentan que el Concello obligue a la concesionaria a mejorar el servicio y a poner a punto el edificio, que adolece de falta de mantenimiento y muestra filtraciones y rotura de varias piezas en los vestuarios y duchas, aunque no han conseguido que la situación mejore. Los usuarios llegaron, incluso, a pedir la mediación de la Valedora do Pobo para conseguir que las instalaciones y el servicio que se presta en ellas obedezca al fin para el que fueron creadas.