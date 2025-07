Los visados a nuevas viviendas crecen más del doble en un año y rozan el medio millar en A Coruña

A Coruña recuperó el año pasado cierto dinamismo urbanístico con nuevos planes activos en la ciudad. Así lo demuestra el volumen de viviendas visadas por el Colegio de Arquitectos en 2024, que evidencia el incremento significativo de nuevos proyectos con un 156% más que en 2023. Tal y como recoge el informe Evolución do visado de viviendas de nova planta 2019-2024, que el organismo hizo público recientemente, se visaron 481 viviendas a lo largo del año pasado.

Es más del doble que el año anterior, que registró, con solo 188 viviendas validadas, una fuerte caída en la promoción inmobiliaria con respecto a la tendencia del último lustro. No todas las viviendas visadas llegarán a construirse de inmediato, pero el número de proyectos visados sí refleja un potencial aumento de la oferta de vivienda a corto o medio plazo en A Coruña, donde, en los últimos tiempos, se han desbloqueado suelos urbanizables en zonas como Visma u O Castrillón. Estos movimientos inmobiliarios, no obstante, no han ayudado a contener los precios, en máximos históricos: el primer trimestre de este año, la vivienda de menos de cinco años rompió el techo de los 3.000 euros por metro cuadrado en A Coruña. Tampoco ha repercutido en el aumento de vivienda protegida en Galicia, que se mantiene por debajo del 5%, según datos del Observatorio Galego da Vivenda.

Los datos que recopila el informe colegial permiten observar la evolución del mercado inmobiliario en el municipio en los últimos seis años. Entre 2019 y 2020, los visados se mantuvieron estables, en torno a los 178 o 179 anuales, mientras que en 2021 se produjo un incremento muy significativo, con hasta 538 viviendas validadas, lo que supuso casi triplicar los valores del año anterior. En 2022, aunque bajaron respecto a 2021, se mantuvieron altos —444 visados— , tras lo que sobrevino la bajada abrupta de 2023, con una disminución interanual del 58% con respecto al año anterior en la ciudad.

Aunque no fue el único territorio que acusó esta caída, que fue generalizada en toda Galicia, A Coruña sí es la provincia que registró mayores variaciones en los últimos seis años. Es llamativo el caso de la vivienda unifamiliar, que creció progresivamente en la provincia desde 2019 hasta alcanzar su pico en 2022, lo que, desde el Colegio de Arquitectos, atribuyen al «efecto pandemia», con 905 proyectos unifamiliares visados con respecto a los 666 del año anterior a la crisis sanitaria. En el mismo período, la vivienda colectiva, es decir, los bloques de pisos y apartamentos, siguieron el patrón inverso, con una caída en 2020 en la provincia —de 757 viviendas visadas en 2019 a solo 197 en el año de la pandemia—y un repunte notable el año pasado, que, con 974 visados, marcó el máximo del período.

Pandemia y guerra

El presidente del Colegio de Arquitectos, Luciano Alfaya, atribuyó la coyuntura de 2023 a «una serie de eventos internacionales» que alteraron directamente los canales de suministro, los mercados financieros y la economía global, entre los que subrayó el efecto «diferido» de la emergencia sanitaria por la pandemia del covid, que impactó en los plazos administrativos y provocó contención en la inversión, o el inicio, en febrero de 2022, de la invasión de Rusia a Ucrania. También afectó, detalla el Colegio, el «incremento sustancial» de los precios de los materiales de construcción, como aluminio, materiales siderúrgicos y electrónicos o la energía, especialmente a partir de 2021. Luciano Alfaya analizó también la evolución del visado de vivienda de nueva planta en el primer semestre de 2025, con un aumento del 19 % de la vivienda total; un 26 % correspondiente a la vivienda colectiva y un 6% a la vivienda unifamiliar.

Los efectos de la crisis económica: 50.000 viviendas visadas menos

El presidente del Colegio de Arquitectos puso en contexto los datos con respecto a períodos anteriores. Luciano Alfaya manifestó que las viviendas visadas en 2024 suponen un 164% más que las de 2014, pero solo representan un 10 % de las visadas en 2004, y un 20% de las visadas en 1994. «Tras la burbuja inmobiliaria no se vislumbran trazas de recuperación. En el mejor de los casos, se están creando en estos años alrededor del 15% de las viviendas que se promovían en los peores años previos a la crisis», detalló Alfaya, que señaló que, a pesar del incremento de los últimos años, en Galicia «solo se construye el 10% de las que se construían hace 10 años».

Otro aspecto que analizó fueron los plazos de terminación de las obras, que, a su ver, impiden dar una respuesta ágil a la demanda, ya que «el abultado número de viviendas con visado y sin Certificado Final de Obra puede ser una oportunidad para completar el parque edificatorio». Pese a ello, la media entre el visado de una vivienda y su final ronda los tres años. También destacó que hasta el año 2020 había más de 50.000 viviendas con visado, pero no se llegaron a finalizar, en la mayoría de los casos a consecuencia de la crisis económica.