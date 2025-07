«El vuelo del hombre' es una novela que sigue una constante trazada y atravesada por la casualidad»

¿Por qué decide sacar este libro ahora y empezar esta faceta como escritor?

Siempre quise escribir de otra manera que no fuera periodística, y llegado el momento cuando pensé que tenía la capacidad, la fuerza y sobre todo una historia que contar, tuve que marcar distancia y estuve dos años sin prácticamente nada más que escribir.

¿Se inspiró en alguien a la hora de crear a Diego Marín?

La verdad es que no, no hay ningún trasvase biográfico, y no es que no se haya dado. Es que no he tenido el más mínimo interés o empeño en contar con este libro experiencias mías. La propia vida del libro con el premio ha ido creando una serie de paralelismos que no fueron ni forzados ni buscados.

El destino está muy presente. ¿Por qué decide tirar por ahí?

Para hacerlo más interesante para el lector. Todo son como realidades muy conjuntas. Diego escribe un libro y luego pasa. Desde luego es una novela que sigue una constante trazada y atravesada por la casualidad y el azar, que es una manifestación del destino de alguna forma.

Trabajó en este libro durante diez años. ¿Esto lo vuelca de alguna forma en el libro?

Cuando pasaron esos dos años o un poco más, el libro ya había llegado casi al 80% de su extensión, la misión estaba prácticamente cumplida, ya sabía cómo iba a acabar. El hecho de que el libro haya madurado él solo, que tenga una propia vida, que tenga diez años de maduración, de permanecer en un cajón creo que le ha venido bien, tiene un punto de ingenuidad y luego una solvencia narrativa.

¿Pensó que el libro fuese a tener esta acogida?

No tenía ninguna expectativa en ese sentido, es decir, no me planteaba el libro en términos comerciales, por decirlo así, o en términos de si esto gustará o no gustará. Creo que el libro no es difícil de leer, pero sí que exige un punto de participación y creatividad por parte de lector.

¿Qué significa para usted ganar el premio Biblioteca Breve?

La respuesta es cursí, es un sueño hecho realidad. Ni siquiera era algo que yo llegara a plantear, no estaba en mis planes. El presentarlo a Biblioteca Breve obedecía al hecho de no tengo ni idea de lo que va a salir de aquí, entonces lo mejor es ponerlo en manos de expertos.

¿A veces siente el síndrome del impostor?

En esta época en la que vivimos, sobre todo la gente de mi generación, cuando nos pasa algo bueno, enseguida sufrimos el síndrome del impostor. Porque incluso al que mejor le va profesionalmente, sabe perfectamente lo que es la precariedad. Creo que es muy necesario darle la vuelta. Estoy trabajando en ello, hay que disfrutar de lo que venga en el momento.