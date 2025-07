Las Inmaculadas venden su edificio de Puerta Real al empresario José Souto

No es un fondo de inversión el que se ha hecho, finalmente, con el edificio de la congregación de religiosas de María Inmaculada en Puerta Real. Todo apuntaba a ello cuando, en 2018, las religiosas firmaban con una sociedad perteneciente al grupo inversor internacional ASG Homes Propcorp una opción a compra de su sede por 7,6 millones de euros, que no llegó a culminarse. Sí lo ha hecho, este mes de julio, el empresario José Antonio Souto Meizoso, promotor, entre otros proyectos inmobiliarios, del centro comercial Marineda City, junto a Manuel Jove, José Collazo y Modesto Rodríguez, y el hotel Hilton de Zalaeta.

El edificio, con fachada a las calles de Santiago, María Barbeito y Ángeles, en la entrada de la Ciudad Vieja, ocupa una superficie construida de 6.390 metros cuadrados en una sola finca. En la misma manzana hay otros tres edificios, uno de ellos con fachada idéntica al de la congregación religiosa, que son ajenos a esta operación.

El inmueble permanece desocupado desde que, en 2019, las religiosas emprendieran la mudanza del enorme edificio, del que se llevaron muebles y objetos sacros, además de algunos elementos de que lo señalaban como edificio religioso, tales como la efigie de granito de la Virgen que presidía la fachada hacia la calle Ángeles. A comienzos de este mes, la congregación titular firmó ante notario la compraventa con la sociedad limitada Eurocrunia Invests, en la que José Souto Meizoso figura como administrador único.

Su nombre es conocido en A Coruña dentro del sector inmobiliario, tanto por su etapa como presidente, durante cuarenta años, del grupo Tecam, con filiales dedicadas al negocio hotelero o mobiliario de oficinas, pero que acabó cayendo en concurso de acreedores durante la crisis; como por su papel en la promoción de proyectos como el centro comercial Marineda City. Souto impulsó el centro comercial, ahora en manos de la socimi Merlin Properties, a través de la sociedad Invest Cos, y de la mano de los promotores Manuel Jove, Modesto Rodríguez y José Collazo. Más recientemente, impulsó el hotel DoubleTree by Hilton en el antiguo edificio de la Red Eléctrica en Zalaeta a través de la gestora hotelera Center Coruña Hoteles. Con la sociedad matriz del grupo, Irta Invest, promovió también el Ibis Styles de Agrela.

Las religiosas firmaron con el fondo inversor extranjero ASG Homes Propcorp una opción de compra del edificio en 2018. En el momento de la firma, la empresa ya había abonado a la congregación una parte del precio, concretamente 452.500 euros (más IVA),lo que sumaba un importe total de 547.525 euros, a deducir del precio final de 7.661.316 euros acordado. Esta opción a compra tenía un plazo de 18 meses desde su firma, con lo que, a fecha de hoy, el derecho del fondo a adquirir el inmueble de forma preferente ya ha vencido.

Un inmueble con uso dotacional para el que el Concello rechazó el cambio de uso a hotel

El edificio de Puerta Real que ha adquirido José Antonio Souto, que llegó a acoger desde su construcción en 1971 una residencia femenina y un colegio mayor, tiene uso dotacional. Según la normativa de planeamiento, puede destinarse a usos asistenciales para la juventud, la infancia y los ancianos y las personas con movilidad reducida o vulnerables, unos usos que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de la Ciudad Vieja y Pescadería recoge como prioritarios. El plan del casco antiguo hace constar que el uso residencial, hotelero o para pisos turísticos no está permitido en el edificio. Solo un cambio en este documento, que recoge la calificación urbanística del inmueble, podría alterar su utilización. Una posibilidad que el Gobierno local descartó de forma tajante en 2019, cuando se hizo público el interés del fondo inversor extranjero por adquirir el edificio.

Ya entonces, la alcaldesa, Inés Rey, aseguró que su Gobierno no promovería ninguna modificación en el plan, de manera que el edificio de las Inmaculadas mantuviese su uso dotacional y asistencial. «Lo que no se va a hacer es un hotel. Eso de entrada. El Pepri no lo permite, y no se va a modificar para eso. Es suelo dotacional y al Concello le consta que hay una intención de rehabilitarlo y destinarlo a los usos para los que está previsto, que son dotacionales. En todo caso sería una residencia. Probablemente se reforme o rehabilite, desconozco las intenciones», comentó Rey al ser preguntada por la cuestión.

Suscríbete para seguir leyendo