Unha viaxe inmersiva pola Torre de Hércules

A realidade inmersiva e as ondas do Atlántico xúntanse na intervención de arte xerativa Everything flows, nothing dies do artista francés Mathieu Le Sourd, máis coñecido como MAOTIK, na Torre de Hércules, en conmemoración do 16º aniversario da súa declaración como Patrimonio da Humanidade. A obra estará exposta ata o 31 de agosto.

Mathieu Le Sourd é un artista dixital especializado na creación de espazos inmersivos e interactivos, nos que mestura a tecnoloxía, a arte e a natureza. «Falaron comigo para ver se sería posible facer algo, e sobre como Everything Flows, Nothing Dies se podería adaptar a este tipo de lugar. A nivel concepto quedaba perfecto co monumento», explica.

O artista naceu na Bretaña francesa. «Vexo en Galicia unha conexión entre as dúas rexións, non só culturalmente, nótoo incluso na arte dixital», explica MAOTIK. A Torre de Hércules conta cunhas grandes vistas ao mar, algo que inspira a Le Sourd. «O océano é unha fonte de inspiración enorme. Depende do día, da hora, do vento ou das mareas ves un espectáculo ou outro, é unha experiencia distinta», afirma o creador.

A instalación está comisariada por Hito Cultura & Tecnoloxía, composta por catro pantallas colocadas nos andares da Torre de Hércules, nas que se proxectarán paisaxes algorítmicas. «A arte dixital é arte xerativa, creada por códigos , obtendo algo similar a unha escultura. Non hai principio nin fin, é algo que se metamorfosea segundo os parámetros externos, como acontece na natureza», indica MAOTIK.

Segundo Le Sourd, para crear esta arte inmersiva hai que seguir uns códigos, unhas leis que se usan en programación.«Para traballar no espazo inmersivo colocamos multipantallas, nas que se reflicten imaxes realistas en movemento, para que a linguaxe sexa mais atractiva ao espectador, sendo o mar o protagonista, xa que é o elemento perfecto para isto», afirma o artista.

O mar é o centro de toda a exposición. «O mar a nivel inmersivo ten unha linguaxe moi potente, pola súa forma natural do movemento, non sabes onde empeza e onde acaba», comenta o creador. Aparte das imaxes visuais, tamén usan o son do mar, do vento, en xeral os sons do mundo natural marítimo, para unha experiencia completa. «Grazas á intelixencia artificial, unha imaxe ou unha pintura cada vez teñen un aspecto máis realista. Ao mesturar distintas tecnoloxías, e probar diferentes estéticas visuais consegues cousas abstractas como o movemento do aire e o ruído que crea este», explica MAOTIK.

Outro dos temas presentes é a luz do faro como guía. «O faro é o conxunto do tradicional e o uso da tecnoloxía, o contraste entre o antigo e o innovador», explica. MAOTIK expresa unha metáfora visual a través do uso de imaxes en movemento e a utilización das luces do faro.

O artista cre que a xente non adoita visitar moi a miúdo exposicións. «As persoas pensan que non as van entender, pero aquí non hai que pensar, só observar e deixarse levar», di. «É unha experiencia moi interesante, xa que non só visitas a Torre, tamén podes ver a paisaxe, e logo as pinturas en movemento», indica.

Esta exposición, Everything Flows, Nothing Dies, busca que o espectador se adentre na estrutura e se deixe levar pola mezcla entre a natureza e a tecnoloxía, polo son natural do vento, e polas vistas do mar.