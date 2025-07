María Pita sale a escena

Todo o mundo loita as súas propias batallas, pero algúns pasan á memoria colectiva e outros morren sen ser recordados, María Pita tivo a sorte de ser das que se lles fai unha estatua de bronce. Honra. A non historia de María Pita, creada e interpretada pola Asociación Galega de Teatro Musical, chega este venres 18 ás 20.00 horas ao Ágora.

Ensaio da obra ‘Honra. A non historia de María Pita’. | Germán Barreiros/Roller Agencia

Este musical narra o sucedido durante o asedio inglés á Coruña, na que María Pita non foi a única que loitou e alentou o pobo a defender o seu. Nesta obra glorifícanse as persoas que loitan diariamente por defender a súa orixe, fogar e familia.

A directora da Escola Galega de Teatro Musical, Sara Fandiño, di que «o musical sobre María Pita era algo que nos pedían moito». «Un día un alumno da escola fixo un bosquexo do que sería o musical, cantas escenas tería e os temas a tratar. Despois de todo iso, collín eu a obra para a parte máis teatral», explica Fandiño.

Levan traballando neste proxecto varios anos. En 2023 tiñan a música, despois pasaron polas probas de texto e así durante outro ano. Para obter a información, un dos alumnos da escola visitou o Museo Militar e as organizacións sobre María Pita, e buscou documentación visual. «Tampouco hai moito contido sobre a figura de María, sobre quen era e a que se dedicaba antes da loita», indica Fandiño. «O teatro musical require certas cousas que non tíñamos, como os seus amoríos, polo que esa parte non esta tan arraigada a realidade, igual ca os personaxes ingleses», conta.

Os actores desta representación son afeccionados, no musical participan 35 persoas de todas as idades. «Hai nenos e persoas maiores, así se representa a toda a cidadanía da época», afirma Fandiño. Os actores levan ensaiando dende setembro. «Eles ensaian tres día á semana, ao final non son profesionais, pero penso que o resultado é moi bo», sinala a directora da escola.

É a primeira vez que a escola realiza unha obra orixinal, normalmente traballan con adaptacións. «Por primeira vez a asociación fai un texto orixinal, unha historia galega», di Fandiño. «Ao non ser unha superprodución traballamos moito co que xa tiñamos, prestarse cousas entre compañeiros. Tamén se confeccionaron algunhas pezas como o típico vestido verde de María Pita», indica.

A Escola ten ganas de presentar a obra este venres. «Aínda non se esgotaron as entradas, xa hai cuberto un aforo medio. Sabemos que é un evento pequeno, pero estamos contentos», explica Fandiño.