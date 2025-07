El Foro Económico augura una "desaceleración" en Galicia tras 25 años de "muy buenos datos"

El director del Foro Económico de Galicia, Santiago Lago, ha augurado esta mañana una "desaceleración" de la economía tras los "muy buenos" resultados obtenidos en el primer cuarto de este siglo. "Somos la comunidad autónoma que más creció en términos per cápita, por habitante. Pasamos de ser décimo quintos de 17 a ser ahora novenos. Ninguna comunidad autónoma avanzó tanto hacia esa media española", ha relatado esta mañana, antes del acto. Estas cifras se explican también porque la población no ha crecido al mismo ritmo que la economía. "España está siendo una isla en Europa, las cosas están yendo en lo económico mucho mejor aquí que en el conjunto de la Unión Europea. Cabe esperar una desaceleración. Lo que pasó en el año 2022, 2023 y 2024 está pasando también en el 2025. Son cifras muy elevadas de reducción de paro y creación de empleo y será muy difícil que se mantengan en 2026, y esperamos una ralentización sin entrar en crisis, aunque también la esperábamos en 2025 y seguimos manteniendo un diferencial con Europa importante y Galicia va prácticamente al ritmo de España. En su intervención en la presentación del Anuario 2025, indicó, además, que las empresas habían buscado "fuera" lo que no habían encontrado dentro", en referencia al crecimiento de las exportaciones y a la expansión que habían hecho muchas firmas gallegas pero "manteniendo sus servicios centrales" en la comunidad autónoma.

El presidente del Foro Económico de Galicia, Víctor Nogueira, hizo hincapié en el absentismo laboral, que "supera ampliamente la media nacional" y reconoció que "gran parte de las ausencias" se dan amparadas "en el legítimo ejercicio de los derechos de los trabajadores". "Nos preocupa el absentismo injustificado", incidió y puso el foco en las "bajas por salud mental" y en la necesidad de "definir estrategias" para afrontar el hecho de que hay "1,4 millones de personas en Españas que no van a trabajar diariamente en España". Otra de las preocupaciones que puso encima de la mesa fue la de la falta de "conexión eléctrica" que lastra la puesta en marcha de proyectos en Galicia y la dificultad manifiesta de acceder a una vivienda, sobre todo, en las ciudades y en las zonas turísticas, por eso planteó la posibilidad de darle uso residencial a bajos que están en desuso.

En ese mismo sentido se manifestó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que apuntó a la toma de "decisiones valientes", que "no son nuevas" y que están funcionando en otros lugares para combatir el absentismo laboral. Este diario consultó al Ejecutivo autonómico sobre cuáles serán estas propuestas pero todavía no ha recibido respuesta. Ha apuntado también a la necesidad de adaptar la Formación Profesional a la demanda de las empresas que quieren contratar. Solicitará, además, al Estado, la tramitación de los permisos de trabajo para hacerlo de forma más ágil.

El expresidente de la Xunta Fernando González Laxe ha apuntado a que ha bajado el consumo privado de los hogares y también el sector primario.