El rector de la Universidade da Coruña, sobre Medicina: "Estamos firmemente convencidos de nuestra propuesta"

El rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, se ha vuelto a mostrar tajante en la decisión de la institución académica de implantar la titulación de Medicina a su oferta. Si ayer el Consello de Goberno daba aprobación unánime al inicio del expediente para solicitarla, hoy el rector se ha reafirmado en su posición. La Xunta, contraria a la pretensión, también lo ha hecho, en unas declaraciones del conselleiro de Sanidade en las que acusa a la UDC de "unilateralidad" en su propuesta. Cao, sin embargo, sostiene que Medicina en A Coruña puede ser una realidad en 2027. "Hacemos una propuesta que ya hicimos, estamos siendo coherentes y transparentes, aportando desde la Universidade algo que no tiene ninguna duda. Las Universidades tenemos la capacidad de proponer títulos, y estamos firmemente convencidos de la propuesta", señaló Cao.

Entre otros motivos, Cao propuso iniciar el expediente debido a que el grupo de trabajo que la Xunta constituyó de dar respuesta al malestar mostrado por A Coruña por el tímido desarrollo del acuerdo de 2015 para descentralizar las prácticas de Medicina entre las tres universidades no estaba funcionando de forma satisfactoria. "Apostamos por una titulación propia, pero no renunciamos a que, mientras no tengamos estudiantes en el ciclo clínico, se haga lo que no se hizo en 10 años. El grupo de trabajo no está teniendo muchos éxitos porque no es un órgano colegiado", declaró el rector.

Lo hizo como preámbulo a la conferencia del profesor Alino Martínez Marcos, que este jueves pronunció una conferencia en la Facultad de Ciencias de la Salud sobre la docencia de Medicina en España. Martínez Marcos participó en la creación de facultades de Medicina en Albacete, en Ciudad Real y en Toledo; un proceso que sirve de referencia para la aspiración coruñesa. "El modelo limitado de alumnos está teniendo mucho éxito en Castilla. El profesor hablaba de facultades que empezaron con 50 y 60 alumnos. Los inicios tienen que ser con un número moderado de alumnos", explicó Cao.

Paralelamente, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, volvía a cerrar la puerta a esa posibilidad. "El objetivo es la descentralización con facultad única, y que todos los recursos sanitarios y profesionales de A Coruña y Vigo puedan ayudar en la formación de los gallegos. Es una propuesta unilateral de la Universidade. Cada uno es responsable de lo que hace", afirmó el conselleiro, que defendió que "todas las sugerencias" que se formulan en el grupo de trabajo "siempre se tienen en cuenta", y "otra cosa es que el resto de los integrantes estén de acuerdo", matizó el conselleiro. "Lo que hay que hacer es frenar, trabajar y decidir", zanjó.