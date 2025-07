El agente de viajes que «no vende humo» en TikTok

En las últimas semanas, los aficionados a los viajes seguramente se hayan cruzado en TikTok con algún vídeo de Turama. Este es el nombre de una agencia de viajes de A Coruña, desde la que Carlos Lavilla graba vídeos con millones de visualizaciones, armado únicamente con un trípode y su ingenio: «Yo no hago guiones. Hablo como hablo con mis clientes».

Su estilo mezcla retranca gallega, humor y crítica constructiva. Su vídeo más viral enumera los cinco destinos más sobrevalorados. Esa pieza tiene más de tres millones de visualizaciones y ha sido elogiada por TheGrefg, uno de los creadores de contenido más famosos del mundo: «Videazo», comentaba. «Creo que gusta porque la gente joven está cansada de que le vendan mentiras. Yo no tengo que mentir; si un sitio no vale la pena, te lo digo. Así de claro».

Y es que precisamente es esa gente joven la que más utiliza esta red social, lo que en un principio podía despertar cierto recelo: «Yo pensaba que era la red de los bailes, pero vi que tenía potencial. Subes un vídeo y, si gusta, lo enseña a más gente. Es un sistema muy justo», cuenta sobre TikTok.

Carlos Lavilla siempre ha tenido un interés en la tecnología como herramienta para divulgar. En los años 90 y la primera década de los 2000 escribía en foros y blogs de viajes. Luego siguió con Facebook e Instagram, hasta que recientemente se viralizó en TikTok.

Esto le ha permitido ganar visibilidad para su negocio: «Hay muchos curiosos que llaman para preguntar, y las visitas a la web han aumentado. La repercusión es innegable».

Su cuenta de TikTok es un reflejo de lo que lleva haciendo desde hace nueve años en su agencia de viajes, situada en la calle Copérnico: «Yo no vendo humo. Antes que agente de viajes, soy viajero. Eso me obliga a ser honesto: si un sitio no me gusta, no puedo recomendarlo». El agente de viajes sabe de lo que habla. Es un trotamundos desde los 18 años, ha visitado más de 60 países y ahora traslada esa experiencia a sus clientes.

Con este conocimiento, no es de extrañar que su contenido en redes tenga continuidad asegurada: «Tengo ideas para grabar como mínimo hasta final de año; otra cosa es que pueda sacar tiempo», concluye.