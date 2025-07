Cuenta bancaria bloqueada por una firma a los casi 100 años de edad en A Coruña

Maximino Ferreiro cumple 99 años en dos meses y vive en la residencia Padre Rubinos. Unos días, según explica su hija Sabela, está «orientado» y, otras, un poco más perdido, así que apenas usa el teléfono móvil y no recibe correspondencia habitualmente. Como tantas otras personas mayores, Maximino tiene una cuenta corriente en la que, según explica su hija, «solo recibe su pensión» y, con el dinero que hay, se paga el coste de la residencia y sus gastos personales.

Lo que para su familia era una manera de proceder lógica y cómoda se convirtió en un problema hace unos meses. Y es que, la entidad bancaria le bloqueó la cuenta a Maximino por no haber completado el Formulario de Información Obligatoria del Cliente (FIOC) para prevenir el blanqueo de capitales.

«Estamos hablando de una persona de casi cien años, que está en silla de ruedas, con un deterioro cognitivo, que no tiene banca electrónica porque no la sabe manejar. Me tiene a mí como autorizada en la cuenta, pero yo solo puedo hacer pagos e ingresos, pero no cubrir un formulario, y, en la entidad, una insensibilidad total, diciéndome que lo incapacitemos o que me haga un poder. Les pregunté si no podía ir un apoderado del banco a la residencia para asegurarse de que era él el que firmaba y me dijeron que no, que no hacían eso, que lo teníamos que llevar, así que tuvimos que movilizar a un cuidador y un transporte adaptado para poder llevarlo a la oficna», denuncia Sabela, que vio cómo bloquearon la cuenta de su padre impidiéndole cobrar su pensión —la mensualidad de junio, de julio y la extra de verano— porque no sabían, ni siquiera, que tenían que cubrir ese formulario porque la comunicación no saben ni dónde está.

«Y si no puede pagar la residencia, ¿qué pasa? La cuenta la bloquearon en mayo y nos dimos cuenta ya en junio porque no le habían ingresado la pensión y, a partir de ahí, ya empezamos a averiguar y ya me dijeron que le faltaba este informe. Es indignante que pase esto con la gente mayor», lamenta Sabela, que se queja de que la entidad bancaria no se hubiese puesto en contacto con ellos antes de ejecutar el bloqueo de la cuenta de su padre que, finalmente, tuvo que ser trasladado desde Padre Rubinos al centro para firmar un papel que no sabía ni que existía hasta que le bloquearon la cuenta.