El dueño de La Intrusa anuncia el cierre del local y su candidatura a la Alcaldía de A Coruña

Aitor Neira, propietario del local nocturno La Intrusa, ha anunciado este viernes el cierre definitivo del establecimiento, por lo que considera una "persecución" por parte del gobierno local. En una rueda de prensa celebrada en el establecimiento, el hostelero, que también es portavoz de Podemos en la ciudad, se postuló como candidato a la Alcaldía para las elecciones municipales de 2027.

El hostelero relató que el 10 de febrero la policía cerró el local y el Concello le impuso una sanción de tres meses de cierre y 8.000 euros. Pese a reabrir el 10 de mayo, pocos días después se ordenó un nuevo cierre. "Este local no cierra porque le vaya mal, cierra porque no quieren que le vaya bien", afirmó, acusando a la alcaldesa, Inés Rey, de pormover un modelo de ocio centrado en macrodiscotecas y festivales frente a propuestas como la suya. El Concello sostuvo en aquel momento que la primera orden de cierre seguía vigente «porque no se presentó la documentación necesaria para abrir».

El también portavoz muncipal de Podemos anunció que en 2027 volverá a presentarse a las elecciones locales, asegurando que su formación "sube en las encuestas" y que hay "un proyecto paralelo al gobierno de Inés Rey". La Instrusa dirá adiós este sábado con una fiesta de despedida.