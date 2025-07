Galivivienda, sin financiación hasta nuevo aviso sobre los fondos europeos

Galivivienda, la entidad que prevé edificar 224 viviendas de alquiler social en cuatro parcelas de titularidad autonómica en el barrio de Xuxán, da por hecho que no acabará las obras antes del 30 de junio de 2026. Esta fecha es importante porque la entidad solicitó fondos europeos para la construcción del proyecto y le fueron concedidos diez millones de euros, a condición de que las viviendas estuviesen rematadas al finalizar el primer semestre del próximo año. Este plazo no se podrá cumplir, ya que la última de las cuatro licencias solicitadas al Concello le fue concedida el 4 de junio y ninguno de los inmuebles cuenta con financiación para iniciar las obras.

No tienen crédito ni lo tendrán por ahora, según ha informado el gerente de la cooperativa, Rafael Román, en un comunicado enviado este jueves a los socios, porque el préstamo está condicionado a que «se prorrogue el plazo o se encuentre otra solución que le permita a la cooperativa no tener que reintegrar las ayudas del Plan Next Generation que tiene concedidas». Es decir que, o bien se amplía la fecha límite de entrega de las viviendas o alguna administración blinda los diez millones de euros con los que Galivivienda cuenta para levantar sus cuatro edificios para que no tengan que devolverlos los cooperativistas a Europa por incumplimiento de las bases. Este problema con las fechas, según alega Román, no solo afecta a esta promoción sino a muchas otras de toda España, por lo que asegura que el Ministerio de Vivienda trabaja para conseguir una prórroga de este plazo.

En este comunicado, los cooperativistas se han enterado también de que hay más problemas a parte de la falta de financiación. En un momento inicial, los socios se adhirieron a una cooperativa, después, les pidieron que se integrasen en otra diferente y nueva porque eso facilitaría la concesión del préstamo para empezar las obras y así lo hicieron, aunque el derecho de uso de las parcelas lo tenía la cooperativa inicial. Tras este proceso, ahora han conocido que la Xunta no ha autorizado que se subroguen los derechos del suelo, por lo que todos los que sigan interesados en estas viviendas de alquiler social tendrán que volver a la cooperativa original aceptando «simultáneamente cumplir los acuerdos adoptados» por la asamblea general y el consejo rector hasta el día de su reincorporación, aunque esa documentación no les fue facilitada a los interesados. Esta decisión se tomó en una asamblea de la cooperativa inicial, que es de ámbito nacional, y en la que no están, por ahora, los futuros vecinos de Xuxán, algo que les ha indignado.

La mayoría de los socios de esta cooperativa se unieron el año pasado. Para entonces, las condiciones que les ponían encima de la mesa eran: el pago de 1.100 euros para ser cooperativista y elegir piso; el abono de 13.000 euros antes de la entrega de llaves y, después, cuando residiesen en el inmueble, el pago de un alquiler de aproximadamente 500 euros y 1.083 euros al año durante 35 años y 1.093, el año 36. Esto les daba el derecho a vivir de alquiler en Xuxán durante los próximos más de cuarenta años —la cesión del suelo es por 50 años, pero hay que descontar el tiempo de construcción y este previo de concesión de licencias y crédito—. La gestora propuso cambiar las condiciones en abril para endurecerlas y, según su gerente, para tener más «fuerza» para negociar ante el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y conseguir la financiación. Las condiciones propuestas provocaron una desbandada de socios, al entender que no podrían cumplirlas si venían mal dadas. Tras la movilización de los que se quedaron, esa segunda opción, que planteaba el pago del total de la inversión en diez años, quedó descartada y se volvieron a ampliar los plazos, aunque, actualmente, la financiación depende de que la cooperativa no tenga que devolver los fondos europeos.