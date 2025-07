Lío en las fiestas de Mariñeiros

Tras casi 70 años de fiestas en la plazoleta de Os Mariñeiros, delante del centro cívico, los festejos han cambiado de sitio ante la sorpresa y el malestar de muchos de los vecinos, que no han dudado en expresar su descontento con esta decisión de la entidad vecinal Peruleiro-Mariñeiros colocando pancartas en sus balcones y también en los bancos y los muros del barrio. La presidenta de la asociación, Ana Rodríguez, explica a este diario que decidieron mover las fiestas de sitio para facilitar la colocación del palco de la orquesta y después de que «los músicos» le dijesen «que no querían subir las escaleras» para acceder a la plaza en la que siempre se han celebrado las fiestas. Defiende, además, que la nueva ubicación, en la parte baja del barrio, es «más cómoda porque no hay escaleras».

Victoria Souto es la presidenta de la asociación de vecinos Barrio da Zoca-Mariñeiros, una entidad que nació hace menos de un año y que, por esa razón, no pudo optar a las ayudas del Concello para organizar las fiestas de verano. «Nosotros creamos esta asociación porque la otra no funcionaba, intentamos hacernos socios y no nos dejaron, entonces, montamos esta y casi todos los socios de la otra asociación se vinieron para la nuestra», explica Souto, que afea a la otra entidad vecinal que ni siquiera comentase con los vecinos su idea de mover de sitio las fiestas, que empezaron este jueves con fiesta infantil y acabarán este sábado con la actuación de Aixa Romay, a las 22.30 horas, y con una sesión de fuegos artificiales.

«Las fiestas llevan 67 años celebrándose en la plazoleta y nunca hubo problema. Para nosotros es importante mantener las tradiciones de nuestras familias. Este año vamos a recuperar una que la otra asociación dejó de hacer hace doce años y es llevar a la Virgen del Carmen y hacer misa en la plazoleta, el domingo, a las 12.00 horas. Hace muchos años, los marineros del barrio compraron una Virgen del Carmen, que está en la iglesia de San Pedro de Visma, y siempre se llevaba al barrio y después, por la tarde, volvía a la iglesia de San Pedro de Visma y después se llevaba a O Portiño para que la Virgen saliese al mar, sobre las seis de la tarde. Este año vamos a volver a hacerlo», resume Victoria Souto, que destaca que hay muchos jóvenes en Os Mariñeiros que han vuelto a vivir en el barrio en el que se criaron y que quieren que sus hijos e hijas puedan vivir las mismas tradiciones que ellos heredaron de sus antepasados.

Fuentes municipales indican que la ubicación de las fiestas depende de la entidad organizadora.