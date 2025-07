Luis Fonsi mantiene un vínculo especial con el público de A Coruña

Luis Fonsi ya había demostrado en su paso por las fiestas de María Pita, en 2022, que tiene una relación especial con el público de A Coruña. Este jueves volvió a dejar constancia de ello con su concierto en el parque de Santa Margarita, donde los fans le esperaban con muchas ganas. En esta actuación, dentro del Son do Nordés, los asistentes pudieron corear temas como Despacito o No me doy por vencido, que ya forman parte de las bandas sonoras de sus vidas. El cantante aprovechó su visita a A Coruña para hacer turismo e incluso acudió a las islas Cíes.