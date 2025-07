Rafa del Chaflán al ver su lona en A Coruña: «Tenía que haberme arreglado la barba»

«Tenía que haberme arreglado más la barba», bromea Rafa Varela, dueño del Chaflán, después de ver su imagen en la plaza de Lugo. El teléfono del hostelero echa humo desde que ayer al mediodía se desplegó una enorme lona para una campaña de Estrella Galicia y el Dépor. «Con mi primer sueldo me hice socio del Dépor», se puede leer en una frase que acompaña la instantánea.

«Me lo han mandado tantas veces que ya me acostumbré, pero ahora que lo veo en directo, estoy flipando», comenta entre risas. Dueño del Chaflán desde 1994, Rafa lleva más de tres décadas combinando su vocación hostelera con una fidelidad inquebrantable al Dépor. «Cuando era pequeño iba con mi padre o con mi tío, y luego, cuando cobré mi primer sueldo, ya me saqué el carné». Esa tradición la ha mantenido con sus hijos: «El día que nacieron, salí del Materno directo al estadio para hacerlos socios».

El Chaflán, más que un bar, se ha convertido en un templo del deportivismo. En sus paredes cuelgan recuerdos y, cuando el Dépor mete un gol, suena la campana. El bar abrió en 1994 y, como si de un talismán se tratase, el Deportivo consiguió su primer título poco después. «Fue un subidón. Habíamos celebrado el día antes en el bar porque era San Juan. Luego nos fuimos 50 amigos en autobús a Madrid». Aquel día volvieron empapados, ya que la final se suspendió por la lluvia, pero unos días después regresaron a la capital para ver al Dépor levantar el título. «Para mí es el mejor recuerdo; aquella fue la primera vez que nos sentimos grandes de verdad».

Unos años después, Rafa y el deportivismo se quitaron la espinita del penalti de Djukic con la Liga de 2000. «Me fui a Riazor y dejé a mi hermano al frente del bar. Cuando acabó el partido, me quedé celebrando tres o cuatro horas, y cuando volví, aquello estaba lleno. Hasta los clientes estaban ayudando a servir», recuerda.

Aquella afluencia pilló por sorpresa al hostelero, porque el Chaflán no era lo que es hoy: «Nosotros empezamos siendo cuatro colegas en un bar pequeño, y hoy la familia del Chaflán no para de crecer». De esa familia surgió la Peña Chaflán, que, además de animar al Dépor, realiza una labor solidaria: «Colaboramos con la Cocina Económica y hacemos recogidas de alimentos o regalos para los más pequeños», explica.

A pesar del cariño que recibe, Rafa no se atribuye méritos: «Yo esto no lo consigo solo, esto es por la gente que viene. Si no fuera por los clientes, nadie me llamaría para salir en una campaña como esta». Esta no es la primera experiencia publicitaria del Chaflán, que ya colaboró con Estrella Galicia en una campaña de La Casa de Papel.

Preguntado por el éxito del Chaflán, Rafa da todo el mérito a sus clientes, aunque dice que quizás disfruten del bar por su «ambiente familiar» y por el buen producto, «como la Estrella Galicia y las tortillas que hacemos».

Sobre un deseo, Rafa lo tiene claro: «Lo primero es que el Dépor vuelva a Primera. Esta ciudad y su afición lo merecen».