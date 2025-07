Sobre as Bandeiras Azuis

A Bandeira Azul é un distintivo que outorga unha organización privada a aquelas praias, portos deportivos e xestores turísticos que cumpran unha serie de condicións ambientais e de servizos. Concretamente, premia a calidade das augas (baseada en análises oficiais), seguridade (con presenza de salvamento e socorrismo), servizos (limpeza e accesibilidade) e (in)formación ás persoas usuarias.

A súa orixe oficial data de 1982, coa creación do logotipo e da bandeira, inspiradas na campaña Mensaxe ao mar que se iniciou a comezos dos 60 en Bélxica e Francia contra a contaminación mariña. A Bandeira Azul é unha marca rexistrada e xestionada pola Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE), con sede en Dinamarca e formada por máis de 100 organizacións repartidas por 81 países.

A Comisión Europea comezou a copatrocinar a Bandeira Azul en 1987, cando existían 244 praias e 208 portos deportivos de dez países con este distintivo. A influencia da Comisión derivou en 1992 nun endurecemento dos valores de referencia que se deberían atinxir, con igual criterio para todos os países adheridos. En todo caso, en 1999 a Comisión rematou por desligarse do programa das Bandeiras Azuis por non ter «suficiente rigor» nin exercer «control periódico» dos areais e as súas contornas.

As polémicas continuaron no tempo, con concellos antes adheridos á Bandeira Azul que finalmente renunciaron a ela. E, segundo se publicou en prensa, coa finalidade de «promocionar» este distintivo, o Goberno autonómico galego asinou en 2017 un convenio por valor de 40.000 euros anuais —actualmente de 57.500 euros— coa Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), organización española que forma parte da FEE. Paradoxicamente, a propia Adeac admite que coa Bandeira Azul se poden prexudicar «espazos naturais fráxiles», e que este distintivo é «compatible» con episodios de «contaminación de curta duración» nas praias.

Colectivos ambientalistas subliñan, ademais, que o monitoreo da calidade das augas en areais con Bandeira Azul só sucede na época estival, sen obriga de seguir estándares europeos ou internacionais de calidade. A conservación de especies ameazadas de flora e fauna tampouco está garantida nas praias con Bandeira Azul.

Así e todo, seguen a outorgarse este tipo de galardóns a máis areais cada ano: en 2025, había 642 praias con Bandeira Azul en España (marca a nivel mundial), con 108 en Galicia (moitas delas concentradas, de xeito chamativo, na ría de Pontevedra, área moi castigada pola contaminación litoral).

Conclusión: o Grupo Naturalista Hábitat considera que as Bandeiras Azuis puideron ter un papel importante na concienciación cidadá sobre a conservación do litoral no século XX, pero que, desde entón, xurdiron dúbidas razoables acerca da utilidade ambiental deste distintivo, da rigorosidade do control da calidade das augas e sobre a ética do financiamento das mesmas.