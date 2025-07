Cinco restaurantes históricos de A Coruña donde se come siempre bien

La hostelería local vive un gran momento y no deja de recibir nuevas propuestas cada mes. La cocina moderna e internacional se lleva el protagonismo, mientras que, en medio, resisten firmes desde hace décadas algunos restaurantes que llevan años sirviendo comida casera, trato familiar y recetas que no necesitan innovar para seguir funcionando. Son locales con historia, de los que no buscan llamar la atención, pero donde es difícil encontrar una mesa gracias a una clientela fiel que, muchas veces, se hereda de padres a hijos. En tiempos donde todo cambia deprisa, ofrecen algo cada vez más valioso: estabilidad y autenticidad.

Desde Sagrada Familia hasta Monte Alto, los restaurantes con solera demuestran su arraigo a los barrios de la ciudad, convirtiéndose en pequeños puntos de reunión para esos clientes que son casi como de la familia. Algunos incluso han sido testigos de varias generaciones compartiendo mesa, celebrando momentos importantes o simplemente disfrutando de una comida de diario. Abiertos entre los años 60 y 80, ni la pandemia ni las crisis han podido con ellos.

En todos ellos, la receta del éxito lleva los mismos ingredientes: producto gallego , cocina sin artificios y una atención cercana que los convierte en una extensión del hogar para muchos comensales.

Estos establecimientos son templos del pulpo, del churrasco o de esos callos que se sirven religiosamente el mismo día de la semana. Pero, sobre todo, son historias personales: de hijos convertidos en padres que ahora comen con su familia en la mesa de los domingos de su infancia, de camareros que ya saben lo que va a pedir el cliente antes de que abra la boca, y de fogones que no han dejado de encenderse desde hace más de cuarenta años.

Frente a las tendencias y el ‘postureo’, estos cinco restaurantes resisten el paso del tiempo con honestidad y constancia. Ellos no necesitan cambiar nada porque, si algo funciona, ¿para qué tocarlo?.

Parrillada Buenos Aires (San Leandro, 5)

Manuel Martínez (a la izquierda), dueño de la parrillada / Carlos Pardellas

«Mis suegros tenía aquí cerca el bar Buenos Aires. Con otros dos familiares cogieron el traspaso del local y abrimos un 21 de diciembre de 1985. Empezamos como bar, con tapas sencillas, churrasco y vinos baratos», recuerda Manuel Martínez, que comanda este negocio en la calle San Leandro, en la Sagrada Familia, casi 40 años después.

Aquella taberna fue evolucionando hasta convertirse en la Parrillada Buenos Aires, uno de los templos de la carne en la ciudad: «Fuimos mejorando los productos y los vinos, pero el alma sigue siendo la misma: carne gallega, buena materia prima y trato cercano», explica.

El churrasco sigue siendo el emblema de Parrillada Buenos Aires: «Trabajamos con el mismo carnicero desde hace 40 años. No hemos cambiando ni de corte, ni de receta, ni de proveedor. Aquí todo se hace como siempre», señala Manuel.

El secreto, asegura el hostelero, está en la constancia: «Limpieza, buen servicio y equilibrio entre calidad y precio. Si mantienes eso, el cliente siempre vuelve». No es de extrañar, entonces, que haya gente que, como cuenta Manuel, «come todos los domingos en la misma mesa desde hace 40 años».

Pulpeira de Lola (Ronda de Outeiro, 135)

Carmen Rodríguez (delante a la derecha), dueña de la pulpería / Carlos Pardellas

«Mi abuela empezó en Melide en 1930 con una casa de comidas. Luego vino a las ferias de A Coruña al ser llamada por el alcalde Alfonso Molina», recuerda Carmen Rodríguez sobre los orígenes de La Pulpeira de Lola. Su familia comenzó en la Unión y luego se trasladó al Orzán, hasta que abrió en su ubicación actual, en ronda de Outeiro, 135. «En 1968, mi padre se separó del negocio de mi abuela y montó el suyo propio. Desde entonces convivieron ambas pulpeiras», añade.

Hoy solo queda abierta la de Os Mallos, donde Carmen trabaja desde los 18 años. «Sigo viendo cada día a la gente que venía desde el principio. Algunos han fallecido, pero vienen sus hijos y nietos. Nos conocen, nos tienen confianza. Aquí, el cliente que entra, se vuelve de la familia», expone la hostelera.

La oferta sigue siendo la misma: pulpo a la feira, cachelos, pimientos de Padrón y algún entrante, como mejillones en escabeche. «Esto es una pulpeira de siempre. No hemos cambiado nada. El éxito está en el buen trato del producto y en la atención, que aprendimos de doña Lola, mi madre», explica.

Cada año, la familia se reúne con fines solidarios: «Yo organizo una comida para esos clientes que llevan 40 años viniendo, y ellos hacen una aportación a la Cocina Económica».

El Sauce (Sinagoga, 8)

Santi Pastur, dueño de El Sauce / Carlos Pardellas

«Empezó mi hermano en 1984 y yo llevo aquí 35 años», cuenta Santi Pastur. Su hermano Manuel se retiró el pasado año, pero él continúa el legado familiar de El Sauce junto a su otro hermano, Juan.

Este restaurante de la Ciudad Vieja, en la calle Sinagoga, destaca por ser «un mesón de barrio con la comida de siempre: empanada, croquetas, queso con membrillo y el codillo, que lo hacemos distinto y es característico».

Para Santi, el secreto está en «mantener la misma línea, con un local pequeño y tranquilo donde la gente se siente a gusto y sabe lo que se va a encontrar». El hostelero recuerda que el restaurante tiene clientes «que llevan viniendo toda la vida, ahora algunos vienen con los hijos y hasta con los nietos».

Sobre la competencia de la modernidad, explica que «aquí seguimos haciendo lo de siempre, y la gente valora esa nostalgia porque es como volver al siglo XX».

Sin publicidad, confía en el boca a boca y en un menú del día de 13 euros que consigue atraer tanto al barrio como a la ciudad. «Esto es comida tradicional, rica, sin complicaciones y que funciona», concluye.

Pulpeira O Rueiro (Miguel Servet, 10)

Mayte Quintáns, con su marido Arnau en Pulpeira O Rueiro / Carlos Pardellas

«Mis padres cogieron la pulpería y llevamos casi 60 años, contando los tiempos del señor Andrés, que era quien la tenía antes», explica Mayte Quintáns, segunda generación al frente de Pulpeira O Rueiro, en la calle Miguel Servet, en Monte Alto. Ahora, junto a su hija Gemma y su marido Arnau, mantiene viva la tradición.

«Esto es cocina tradicional y casera. Aquí no compramos nada preparado, lo hacemos todo nosotros: la ensaladilla, la carne asada, el fondo... Desde las 9.00 de la mañana hasta la madrugada, sin parar», relata la hostelera.

Para ella, el éxito radica en «seguir igual que siempre». La hostelera se pregunta: «Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? El pulpo se cuece igual que hace 50 años».

En un mundo con nuevas modas culinarias, O Rueiro sigue siendo un refugio para quien busca platos auténticos y el sabor de siempre: «Aquí la gente se encuentra como en casa, y eso no pasa nunca de moda».

Sus clientes pueden estar tranquilos, porque Gemma seguirá el legado: «Para trabajar para otros, mejor trabajas para ti», concluye Mayte.

As Lanchiñas (Nicomedes Pastor Díaz, 8)

Manuela Santos y Manuel Pérez, en el centro, con su equipo / Carlos Pardellas

«La carne asada la llevo haciendo todos los días desde que llegamos aquí», recuerda Manuela Santos. Desde 1987, As Lanchiñas, en Nicomedes Pastor Díaz, no ha cambiado en nada. El cliente se encuentra detrás de la barra con Manuel y su marido, Manuel Pérez: «Habíamos regentado un bar durante un año y medio, y vinimos para aquí porque éramos jóvenes, teníamos dos hijos y necesitábamos salir adelante», explica.

Al principio costó, pero la constancia dio frutos. «Desde el día que abrimos estamos los dos aquí, y tenemos empleados que llevan más de 20 años. Tenemos una clientela fija desde hace décadas, y ahora vienen los hijos de los que ya no están», expone. En As Lanchiñas todo gira en torno al producto gallego y recetas que no han cambiado en todo este tiempo: «La gente sabe que si viene un jueves o un sábado va a tener callos, como siempre».

Las crisis económicas o la pandemia no frenaron al negocio, que supo adaptarse: «Hacíamos comida para llevar». Tampoco lo han hecho los nuevos negocios con platos de moda que abren por la zona. «Tenemos un público fiel. Hay quien viene solo a tomar un café, por el gusto de hablar con el que le atiende».