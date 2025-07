La congregación de María Inmaculada, que tenía su sede en Puerta Real, ha vendido su edificio al empresario coruñés José Antonio Souto Meizoso, siguiendo la estela que habían dejado ya otras formaciones religiosas en la ciudad que cerraron operaciones inmobiliarias para que su patrimonio pasase a manos privadas. El empresario coruñés confirmó la venta del inmueble, adelantada por este diario, aunque todavía no ha trascendido el uso que le dará al inmueble.

Antiguo convento de las Adoratrices, ya derribado, en la ronda de Nelle. | Víctor Echave

Un fondo de inversión intentó hacerse con él en 2018 firmando una opción de compra por 7,6 millones de euros que, finalmente no ejecutó. Souto Meizoso es el impulsor de la apertura del hotel Double Tree by Hilton en A Coruña y participó junto a Manuel Jove, José Collazo y Modesto Rodríguez en la construcción de Marineda City. La normativa vigente no permite que el edificio de Inmaculadas tenga uso hotelero y el Concello defiende que no está previsto que cambie su calificación, que solo permite usos de atención a mayores, jóvenes y niños o a personas vulnerables o con movilidad reducida.

La congregación de las Adoratrices se deshizo de su antiguo convento, en la ronda de Nelle, en 2003. El empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián es el propietario de los terrenos y, tras un proceso judicial sobre si esta parcela tendría que estar integrada o no en el parque del Agra, prevé la construcción de dos bloques con seis inmuebles en conjunto con frente a Gregorio Hernández, de entre siete y trece alturas y con unas 135 viviendas en total. De acuerdo con el Concello, el empresario se comprometió a correr con los gastos de habilitar unos 3.500 metros cuadrados de espacios libres de uso público cedidos al Ayuntamiento dentro del futuro polígono a cambio de erigir su proyecto.

Las Inmaculadas, la última gran operación inmobiliaria de la Iglesia

Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados vendieron el antiguo asilo de Adelaida Muro para la construcción de viviendas de lujo en el barrio de Monte Alto, en abril de 1999. Esta operación aseguraba a la orden religiosa unos ingresos de doce millones de euros, aunque el contrato firmado con Vivienda Confort —propiedad del entonces presidente del grupo de transportes Azkar, Luis Fernández Somoza— establecía que la empresa desembolsaría otros tres millones y medio de euros más si la congregación lograba una modificación del uso de los terrenos que permitiera construir más pisos. Ese objetivo lo logró en junio de 2003 cuando una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictaminó que la parcela del asilo era suelo urbano consolidado en lugar de no consolidado, como figuraba en el Plan General de Ordenación Municipal. El fallo permitió a la promotora ahorrarse la cesión del 10% de su propiedad al Ayuntamiento. Con el dinero recaudado, la orden religiosa construyó un nuevo asilo, más moderno, en la calle Santa Teresa Jornet, en Eirís.

A esta operación inmobiliaria se opusieron hasta ochenta asociaciones y multitud de vecinos, incluso con una manifestación, pero el derribo del asilo se empezó a ejecutar en septiembre de 2001 y las viviendas se construyeron, se vendieron y están habitadas actualmente.

En 2007, el exfutbolista del Celta Valery Karpin, a través de su inmobiliaria, adquirió el antiguo convento de las Oblatas del Santísimo Redentor, entre el núcleo de Santa Gema, en A Coruña, y O Portádego, en Culleredo. Las religiosas habían abandonado este inmueble en 2003 por falta de vocaciones, tras casi medio siglo de actividad en la ciudad; fue pasando de mano en mano sin que se llegasen a ejecutar los planes de desarrollo inmobiliario que tenía el centrocampista.

El banco se quedó con el antiguo convento de las Oblatas en 2010 y, al año siguiente, fue ocupado para hacer un centro social. Un empresario de Sada lo adquirió por 1,5 millones de euros en el año 2013 a la entonces Novacaixa Galicia Inmobiliaria —algunas informaciones apuntan a que Karpin había pagado por este enclave aproximadamente siete millones de euros— con la idea de hacer un geriátrico. Dos años después, una inmobiliaria tenía a la venta el complejo por 3,3 millones de euros.