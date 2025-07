La bandera de Galicia se cuela en las ‘tiny desk’ de NPR Music

En internet ya son más que conocidas las tiny desk del programa de radio All Songs Considered de NPR Music. Son pequeños conciertos en una oficina, donde la música se mezcla con libros, figuras y hasta el escritorio del presentador Bob Boilen. Por ahí han pasado ya Bloc Party, Bad Bunny o Sabrina Carpenter. La última actuación fue la de Anohni and The Johnsons. Pero si uno se fija en los detalles y en los curiosos elementos que decoran las estanterías, se puede ver una pequeña bandera de Galicia. Lleva meses ahí puesta porque aparece en más tiny desk. La pregunta es: ¿quién la ha colocado?