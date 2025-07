Cruzada contra las «ciudades payaso»

Hace unos tres años, las oficinas municipales de Urbanismo recibieron un proyecto para mejorar la eficiencia energética de dos de las cuatro Torres de San Diego, un conjunto residencial ideado en los 70 por el arquitecto Santiago Rey Pedreira. El proyecto planteaba una fachada de aluminio ventilada en ambos casos; solución muy utilizada en este tipo de obras, pero el problema era mucho más visual: el color. Una optaría por el gris, otra, por el blanco.

La Torre Efisa, con su nueva fachada gris. | Germán Barreiros/R.A. | | GERMÁN BARREIROS

En Urbanismo identificaron en seguida una cuestión subyacente al bum de intervenciones de esta naturaleza en los edificios de A Coruña, espoleado por las ayudas europeas: la necesaria adecuación de los inmuebles a los criterios de eficiencia energética corría el riesgo de llevarse por delante la imagen de la ciudad: «Tuvimos que sentar a los presidentes de las comunidades y a los técnicos y explicar que eso formaba parte de un conjunto urbano, sobre el que, entendíamos, no se podía actuar sin control. Al final, se pactó unificar los proyectos, e incluso condicionar a ellos la rehabilitación de las dos torres restantes», cuenta el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego. Sin una norma unificadora, en el camino hacia la eficiencia energética, algunos edificios racionalistas perdían sus elementos decorativos, o se eliminaban algunos conjuntos volumétricos.

Las Torres de San Diego, que conservan estética unitaria tras la obra.

En ese caso, fue la buena voluntad de los propietarios la que propició que no se alterase el conjunto; a partir de ahora, la idea es evitar dejar la estética al arbitrio de la empresa proveedora. El pleno aprobó, este mes, la ordenanza que regula las actuaciones de los Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (SATE), con el objetivo de proteger los criterios estéticos que rijan estas intervenciones, especialmente en arquitecturas que no están catalogadas, pero tienen cierta representatividad. Tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia este viernes, entrará en vigor en quince días. «Ante un edificio no puedes actuar como una página en blanco. Tienes que implementar las medidas de eficiencia energética que mejor convenga, pero sin dañar la imagen. La ordenanza no impedirá que se intervenga, pero habrá que aportar documentación de los proyectos originales, para dirimir si los acabados de fachada formaban parte o no del proyecto inicial», explica el edil de Urbanismo. El arquitecto Ekain Jiménez bautizó las estampas fruto de estas dinámicas como «ciudades payaso»; un término que Díaz Gallego hizo suyo, en el pleno, para defender la pertinencia del documento. Finalmente, las dos torres de San Diego intervenidas conservarán el color. También lo harán, en el futuro, las que restan por adecuar.

Otro ejemplo previo al texto en el que sí se conservó la estética unitaria del conjunto son las Torres dos Mariñeiros, en Monelos, pero, en este caso, su ubicación en el Camino Inglés requirió que Patrimonio de la Xunta revisase el proyecto, con lo que la solución para las Torres se unificó desde el principio.

Hay proyectos para los que, no obstante, esta ordenanza reguladora llegará demasiado tarde, y que verán irremediablemente alterada su singularidad. Es el caso de la Torre Efisa, el edificio amarillo que alberga el Bingo de Cuatro Caminos. Hoy, aún recubierto con los andamios de la intervención, ya se puede apreciar que el edificio se despedirá de su emblemático color mostaza para dejar paso a unas franjas grisáceas. «Ahí tendría que haberse actuado con más sensibilidad. No había ordenanza y Patrimonio dio el visto bueno, pero el proyecto altera completamente la percepción urbana. En unos elementos que son muy verticales, el tipo de materiales y el cambio de color los han hecho más horizontales», lamenta Díaz Gallego. El edificio Torres y Sáez es otro de los afectados por esta arbitrariedad: hacia Linares Rivas luce unos colores, pero la estampa, en Federico Tapia, cambia radicalmente.

Ahora, con la nueva normativa municipal, casos similares requerirán un estudio del color original, de sus materiales y de sus elementos singulares, y de la concepción del edificio, que, no obstante, no será necesario conservar intacto si el proyecto técnico se adecua a los valores patrimoniales. «A veces, el acabado de la fachada no es un elemento definitorio del proyecto, pero sí hay casos en los que el hormigón visto o la cerámica sí formaban parte de la idea inicial. El proyecto tendrá que ajustarse a eso. Mecanismos hay, el fabricante está deseando aplicarlos; el tema es que el técnico y la comunidad sean más creativos a la hora de decidirlo a través de un análisis. Puede llegar incluso a presentare un proyecto con una idea diferente a la actual, pero unitaria», propone el concejal, que descarta que esta nueva normativa vaya a dilatar los tiempos para tramitar estas intervenciones. «Al revés. Cuanto mejor explicado esté y más aporte de documentos tenga el técnico que lo informe, mejor. Quizá lleva un poco más de trabajo previo, pero cuando está en juego la imagen de la ciudad, creemos que es importante que se haga», asegura.