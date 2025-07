La despensa del Banco de Alimentos de A Coruña, bajo mínimos: "En verano casi no hay donaciones"

"La época de verano es la más dura en el Banco de Alimentos, entre otras razones, porque la última gran recogida la tuvimos en mayo, y está saliendo ya prácticamente toda. Los meses de julio, agosto, septiembre, octubre e, incluso noviembre son los peores, porque casi no hay donaciones. Simplemente, las mermas que nos pueden facilitar las grandes superficies, que recogemos de manera periódica (a diario o semanalmente)", advierte el presidente del Banco de Alimentos Rías Altas (Balrial), Manuel Mora, al exponer las principales necesidades de la entidad coruñesa en la temporada estival.

"Estamos teniendo que tirar de recursos económicos, de ahí la importancia de las ayudas que recibimos de la Xunta, la Diputación, los concellos de A Coruña y Ferrol... Así como de empresas y particulares. Esto nos facilita el poder comprar alimentos para poder continuar dando, en la medida de lo posible, lo que las entidades nos piden para hacer llegar a los beneficiarios", expone Mora, sobre una situación que califica de "difícil".

Impacto de la inflación

"Conforme vamos comprando los productos, los precios se nos han disparado. Solo en aceite, por ejemplo, nos acabamos de gastar 35.000 euros. No hay recursos, sin embargo, las necesidades continúan estando ahí, y los beneficiarios de las entidades que recurren a nosotros también aumentan", prosigue el presidente de Balrial. "Junto con el aceite, también hemos comprado leche (unos 30.000 litros), un producto con un margen de caducidad un poco más amplio y que, en ocasiones, también nos donan empresas. Por ejemplo, Leche Río nos acaba de entregar una docena de palés de leche, que nos han ayudado mucho", agradece.

Voluntarios del Banco de Alimentos Rías Altas, este viernes, en el centro de distribución de la entidad, en el Lugar de San José, en Meicende. / Iago López / Roller Agencia

Productos más necesarios

Respecto a los productos más necesarios para llenar la despensa de Balrial, el presidente de la entidad explica que, para los bancos de alimentos, es muy importante recibir alimentos ‘prefabricados’, es decir, "que vienen envasados en botes, ya preparados", porque así los beneficiarios "no tendrán que gastar butano, luz ni gas para cocinarlos". "También son muy necesarias las donaciones de alimentos que se consumen, de forma habitual, en el desayuno: café, cereales, cacao... Y productos infantiles, como potitos, pañales... Todos estas cosas que los pequeñajos también precisan", apunta, antes de reconocer que, en la tesitura actual, "la comida que Balrial está entregando a las entidades con las que colabora" supone, para cada beneficiario, "en torno a un 15% de la cantidad diaria de alimentos que necesita una persona".

"No estamos pudiendo darles lo que nos gustaría. Debido a la inflación, lo que la gente antes compraba por 20 euros (por decir una cifra), ahora ya no lo compra. Los particulares no pueden aportar más, porque tampoco tienen muchos más recursos. Y, lógicamente, al haber menos donaciones, distribuimos menos alimentos. De hecho, nos estamos asesorando con nutricionistas para llevar a cabo un estudio, un poco más en profundidad, sobre la situación alimenticia de las personas beneficiarias. Esto nos servirá para afinar, si cabe aún más, qué productos demandar", desvela Manuel Mora, antes de anticipar que los voluntarios de Balrial doblarán esfuerzos, en las próximas semanas, "para repartir, en fechas previas", lo que las entidades suelen recoger de forma habitual ya que, "durante una quincena de agosto", los almacenes de Balrial estarán cerrados para que esos mismos voluntarios puedan tomarse un "merecido descanso".

Descanso de los voluntarios

"Desde las 9.00 hasta las 13.00 horas, de lunes a viernes, estamos en nuestros almacenes [el de A Coruña se encuentra en el polígono de Agrela] trabajando y preparando los palés correspondientes. En agosto, habrá dos semanas en las que nuestras instalaciones permanecerán cerradas, puesto que nuestros voluntarios también necesitan descansar, y les dejaremos unos días libres. Por tanto, estamos ultimando ya lo que sería el envío de esos días en los que no estaremos, de modo que, a finales de este mes julio y principios de agosto, entregamos a las entidades el doble de lo que precisan. Así, cuando nuestros voluntarios se reincorporen, en la última semana de agosto, podrán continuar recogiendo los alimentos con la frecuencia habitual (normalmente, cada 15 días)", especifica el presidente de Balrial, entidad que atiende a "unas 24.600 personas beneficiarias", a través de "120 entidades", en la provincia de A Coruña. "Estamos en un proceso de unión con el Banco de Alimentos de Santiago, de forma que haya un solo banco para dar servicio a todo el territorio coruñés", apunta Mora, antes de resaltar que, solo en 2024, la entidad que preside distribuyó "algo más de 1.710.000 kilos de alimentos".