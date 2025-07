La magia de Oz tiene acento coruñés

Wicked. El Musical llega por primera vez a España. En el reparto cuentan con dos intérpretes coruñesas. La actriz Cristina Picos dará vida a Elphaba, la bruja malvada del oeste, y Carla Places, de Noia, formará parte del elenco de la obra. El musical se estrenará el 3 de octubre y se representará hasta el 30 de noviembre en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid.

Ambas comenzaron su carrera artística en Galicia y después se marcharon a Madrid para seguir formándose profesionalmente. «Empecé en la escuela de danza OITOS, dirigida por Verónica, allí hacía ballet y danza moderna. Gracias a ellos y a mis padres me adentré en este mundillo», explica Places. Mientras tanto Cristina Picos se formó en el Conservatorio de Música del Liceo la Paz, especializada en el instrumento de flauta travesera. «A veces me salía cantar, pero era más un hobby, después decidí estudiar Magisterio bilingüe, y en tercero me fui a Londres, y ahí descubrí el musical como profesión», comenta Picos.

Una vez cumplida la mayoría de edad, Places se mudó a Madrid para estudiar una formación de danza moderna y contemporánea en la Escuela Danza 180º. «Me empecé a interesar por el jazz y ese tipo de danza se vincula al registro musical. Después estuve tres temporadas en Mamma mía, donde experimenté distintos estilos y conocí a grandes profesionales», indica Places.

Una vez que Picos acabó la carrera, empezó una formación intensiva de teatro musical en la Escuela de María Beltrán. «He seguido formándome en danza durante todos estos años, también he tenido profesores individuales de interpretación. Es una profesión que está en constante formación», afirma Picos, que ha sido alumna de figuras tan relevantes como Esther Izquierdo, José Masegosa y Felipe Forastiere.

Ambas actrices creen que cada vez se apuesta más por la cultura y que la gente consume este tipo de espectáculos. «En A Coruña hay una escuela activa ahora mismo que esta especializada en teatro musical», indica Picos. «Pero la oferta es más limitada, en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona hay más opciones donde elegir», explica Places. Las dos partes recalcan la necesidad de apoyo a la cultura para crear una comunidad unida.

Carla Places compaginó sus estudios universitarios de Magisterio con su formación artística. «Una carrera de cuatro años me ha llevado siete, exige una gran fortaleza mental y mucha gestión del tiempo», explica. La intérprete recalca que la clave es organizarse bien: «Todo esfuerzo tiene su recompensa, muchos compañeros de la profesión combinan sus estudios con la carrera de artista. Yo creo que es beneficioso para suplir otras inquietudes tuyas».

El proceso de selección para Wicked constó de varias rondas y pruebas con distintas modalidades. «Fueron tres rondas de casting, donde hay que pasar una fase de baile, una prueba de canto y otra de interpretación», indica Places. El director David Serrano y los responsables de casting de ATG Entertaiment recibieron sobre 3.500 currículums durante más de seis meses, viendo a más de 1.000 artistas. «Fue uno de los castings más exigentes que he tenido a nivel de teatro musical, principalmente por la complejidad vocal, emocional y física del personaje», explica Picos.

Una llamada de camino al trabajo fue la forma en la que Picos recibió la noticia de que interpretaría a uno de los personajes protagonistas. «Tuve que compatibilizar el musical en el que estaba con las audiciones de Wicked. Cuando iba a una función me llamó Carmen Márquez, directora de casting, para darme la noticia. Para mí esto es un papel soñado», explica Picos.

Wicked. El Musical lleva representándose casi 21 años en Broadway y 18 en el West End de Londres, reuniendo a más de 60 millones de espectadores alrededor del mundo. «Cuenta la historia de las dos brujas de OZ, depende de la perspectiva desde la que veas una historia, puede ser el malo o puede ser el bueno, que ni todo el mundo es tan malo ni todo el mundo es tan bueno», indica Picos. Places afirma que lo que hace que el público no se canse de este musical es el mensaje que ofrece: «Te permite entrar hasta donde tu quieras. Te puedes quedar en una capa superficial, o profundizar en el gran mensaje de identidad, justicia, moralidad que transmite».

El musical se representará únicamente en Madrid, pero las actrices esperan que si tiene una buena acogida puedan hacer una gira por todo el país, haciendo una parada especial en A Coruña.