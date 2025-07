La Sinfónica Joven cancela su actuación en las fiestas María Pita por la situación económica del consorcio

El nuevo gerente del Consorcio para la Promoción de la Música, Juan Antonio Cuéllar, ha enviado una carta a los integrantes de la formación Joven de la Orquesta Sinfónica de Galicia, tanto músicos como profesores, para indicarles la "decisión difícil" que ha tomado de cara al futuro inmediato, que es cancelar la cita que tenían en las Fiestas de María Pita, en el mes de agosto, para tocar en la plaza, empujado por la "delicada" situación económica de la entidad.

"A mi llegada al Consorcio, me he encontrado con una situación financiera compleja que, muy a mi pesar, nos obliga a cancelar el encuentro de la Orquesta Joven previsto para el mes de agosto. Esta decisión ya ha sido comunicada al Ayuntamiento y a los integrantes, quienes probablemente se pondrán en contacto con vosotros con sorpresa y desilusión", les comunicó a los profesores en un correo electrónico. Esto no significa que el nuevo gerente renuncie al proyecto sino que cancela esta actuación para sanear las cuentas de la entidad que, tal y como indicó en una entrevista a este diario, cuentan con una deuda de aproximadamente un milón de euros.

"Estamos ante un escenario que exige de todos nosotros creatividad, compromiso y capacidad de adaptación. Desde ya estamos trabajando en una serie de medidas que nos permitan reforzar y proyectar este programa, que representa la apuesta más significativa de la OSG por el futuro musical de España", añada en su misiva a los profesores.

En su comunicado a los jóvenes músicos que integran la formación Cuéllar admite que esta decisión causará en ellos "una gran decepción", pero que es necesaria para superar este bache económico. "Me he encontrado con una situación financiera delicada que nos obliga a tomar medidas extraordinarias para asegurar la viabilidad futura de todos nuestros programas, incluida esta orquesta que representa el corazón de nuestra apuesta por el talento joven", continúa.

"Comparto vuestro sentir y lamento profundamente que este sea mi primer mensaje para con vosotros", les dice el gerente a los intérpretes y les transmite también un "mensaje de confianza" toda vez que se encuentra trabajando en "reforzar las bases" para construir un "futuro más sólido y ambicioso" para la Joven. "Me complace confirmar que mantendermos la actual selección de integrantes, ampliando vuestra participación a lo largo de toda la temporada 2025-2026. El primer encuentro tendrá lugar en enero de 2026 y, en septiembre, os haremos llegar el todos los detalles del próximo curso", les ha adelantado Cuéllar, que califica esta orquesta como "el corazón" de la apuesta del consorcio por "el talento joven" como "una de las apuestas más importantes por el futuro musical" de España.

El Ayuntamiento no ha hecho pública todavía la programación íntegra de las fiestas ni del festival Noroeste Estrella Galicia, aunque sí que se han ido desvelando algunas actuaciones y evidenciando que no seguirán el modelo de siempre, ya que Vega actuará en María Pita el día 25 cuando los últimos días del mes tradicionalmente estaban reservados a otras propuestas musicales diferentes a las citas con el pop.