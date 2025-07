A pegada colonial nas rúas da Coruña

Debates, exposicións e roteiros sobre a pegada colonial na Coruña chegarán a cidade antes de que acabe o ano. A activista Zinthia Palomino e a arquitecta Cristina Botana traballaron xuntas para levar a cabo o proxecto A Coruña entre memorias. Historia, colonialismo e identidade.

O obxectivo da proposta, financiada pola Deputación dentro do primeiro Fondo de apoio a proxectos culturais singulares para a a mellora social, reside en explorar a memoria colonial da Coruña a través da investigación, exploración urbana e divulgación cultural. «Buscamos integrar unha perspectiva de xénero e intercultural que visibilice as voces e as experiencias de mulleres non brancas no proceso histórico», explica Palomino.

O proxecto divídese en tres partes definidas. A primeira céntrase nun itinerario teórico que aborda os procesos de colonización, e a colonialidade e a súa pegada de xeito material e simbólico. «Esta parte inclúe unha diagnose participativa coa comunidade, investigación e espazos de debate e conversa. Tamén haberá entrevistas non só con persoas que están a investigar esta historia, senón tamén con persoas da comunidade», indica.

Logo haberá outro itinerario máis físico e informativo que explora os espazos urbanos co legado colonial e a representatividade da poboación historicamente inferiorizada na cidade. «Temos exposicións documentais que faremos unha vez finalizado todo o proceso de investigación, e finalmente faremos unhas andainas e recorridos polos espazos escollidos», sinala Palomino. Para isto crearán uns mapas específicos.

Para finalizar, realizarán unha exposición documental. «Intentaremos facer un foro formativo para toda a comunidade», explica.