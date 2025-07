A Coruña será sede de una jornada internacional sobre el futuro del cerebro humano

La red internacional de investigación The Centre for Neurotechnology and Law ha escogido A Coruña para realizar una jornada internacional sobre el futuro del cerebro humano.

El encuentro, según han informado este martes los organizadores, se celebrará el 26 de septiembre en el Instituto Tecnológico de Galicia con el objetivo de acercar al gran público el trabajo de expertos mundiales en derecho, ciencia, medicina y neurotecnología para responder a los retos que el desarrollo de la neurotecnología plantea para el ser humano y el libre desarrollo mental de las personas.

Así, expertos internacionales debatirán con el público sobre los estudios del cerebro humano y de la tecnología que conectará el cerebro con computadoras.

Después de esta jornada se celebrará otra en la Biblioteca Británica de Londres el próximo 1 de octubre con expertos de los cuatro continentes.

La cita de A Coruña contará con miembros de la Secretaría de Estado de Transformación Digital, la Agencia Española de Protección de Datos y la Secretaría General de Innovación del Ministerio de Ciencia.

"Pretendemos que España y los países hispanoamericanos no se queden atrás en la investigación, conocimiento y regulación de unas tecnologías que cambiarán para siempre nuestro conocimiento de la mente y el cerebro", ha señalado el abogado, Ángel Judel Pereira, recientemente elegido miembro del Comité Ejecutivo de la red internacional de investigadores Centre for Neurotechnology and Law.