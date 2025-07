O son do chelo que nace de «madeiras con historia»

A Adrián Pereiro gustaríalle dedicar moito máis tempo á investigación e á análise e coñecemento do violonchelo, un instrumento que non toca, pero que constrúe e arranxa, no seu obradoiro da rúa Antonio Ríos.

Adrián Pereiro, no seu obradoiro, co violonchelo Pinga, creado con madeiras galegas. | Casteleiro/Roller Agencia

«Empecei porque tocaba a guitarra, intentei facer unha especie de zanfona porque me deixou tolo o instrumento un día que veu O Caruncho ao instituto e foi o que abriu o camiño a que eu empezase a traballar a madeira», explica Pereiro que, logo de anos de experiencia, en 2024 fixo realidade un proxecto que é para el, moito máis ca un instrumento. Un chelo feito con madeira das catro provincias galegas que é completamente funcional e que deu xa varios concertos.

Nun estante do obradoiro —mudouse hai uns meses á cidade, logo de ter o seu espazo de traballo en Cambre— ten xa debuxadas en táboas de chopo galego e preparadas para cortar, as pezas que darán continuidade a este proxecto porque de Pinga, que é así como se chama o violonchelo, nacerán outros que creará con madeiras galegas e cos que contará outras historias e outras músicas. Foi logo de pasar pola escola de luthería de Bilbao cando Pereiro soubo que se quería dedicar aos chelos. «Vin que alí xa estaban empezando a utilizar madeiras que me chamaban a atención, como o chopo local. Cando marchei de aquí sentín como que deixaba algo e quería devolverlle á terra o que ela me dera, entón decidín enfocarme cara a este futuro», di Pereiro, que defende que cada peza empregada ten unha historia que merece ser contada. «Hai un desabastecemento xeral nas madeiras que se usan para este tipo de instrumentos.Normalmente, utilizamos abeto para a tapa; fondo, mango e aros facémolos de de pradairo [arce, en español] e o diapasón, de ébano. Eu usei ciprés, castiñeiro, chopo, cerdeira, teixo e piñeiro», sinala Pereiro, que tivo que facer moitas probas para dar con esta combinación de madeiras que conseguían ofrecer un son interesante para o seu chelo. Agora experimentará con outras, porque pensa que hai «un potencial forestal» importante en Galicia para a creación destes instrumentos. Así, a pegada de carbono moito é menor que a dos chelos de abeto, ao estaren construídos con madeiras que non hai que importar porque xa están aquí.

Pereiro recibiu a bolsa Ensaia 2023 para a creación de Pinga e para contar a historia das madeiras que o compoñen, que proceden de lugares ben diferentes, desde o chan dunha casa ata un taller de escultura. «Sen a bolsa (dotada con 6.000 euros) seguramente tivese feito o proxecto, pero en moito máis tempo, porque non foi só o meu traballo tamén o de moitas outras persoas que se involucraron, como Nogareda, que tocou o instrumento, Quinteiro, que fixo o documental, que estrearemos seguramente ao longo deste verán... A min cambioume a vida», resume Pereiro, que desexa que ese chelo e os que veñan sigan «soando».