«Uno de mis sueños es poder tocar en las fiestas de A Coruña»

¿Cómo se formó la banda Veintiuno?

Diego [Arroyo] y yo nos conocimos en el conservatorio de Toledo, yo sabía que él tenía un proyecto y que le faltaba uno. No recuerdo si un bajista o un guitarrista en ese punto. Me animó a entrar a la banda y poquito a poco fuimos uniendo al resto.

¿Qué los define como grupo?

Nosotros somos una banda de instituto, porque a Pepe [Narváez] yo lo conocí en el instituto, y después le animamos a que se uniese a la banda. Al final, somos una banda de instituto que se nos ha ido un poco de las manos.

¿En qué se fijan a la hora de componer?

Nos fijamos un poco en lo que nos sucede a nosotros y lo que le sucede a nuestro círculo más cercano. Las letras al final son muy ficticias, por decirlo así. Somos muy peliculeros, nos gusta mucho el cine y nos basamos bastante en ese tipo de experiencias.

¿Qué significa para usted tocar en el Morriña?

Pues para mí A Coruña siempre es casa, un lugar para volver. Toda mi familia materna es de A Coruña.

¿En qué se diferencia su último álbum La Balada de Delirio y Equilibrio de los anteriores?

El disco anterior hablaba de que somos una banda, La balada habla del tipo de banda que somos. El disco es muy cinematográfico y emocional. También buscábamos que muchos amigos y artistas que admiramos desde hace mucho tiempo participaran en el disco y lo cerraran.

Para este disco usan una estética de tarot.

En verdad, el diseño es un cuaderno que lleva Diego siempre en la furgoneta, que va escribiendo a boli, y surgió la idea de pasar ese cuaderno a portada y contraportada. Aparte tenemos una canción del disco donde hablamos un poco de los arcanos y el tarot.

¿De dónde nace la colaboración con Iván Ferreiro de La La Land?

Para el disco anterior queríamos que hiciera algo con nosotros, pero no teníamos la canción. Le admiramos demasiado como para que no tuviéramos la canción adecuada. Y en esta ocasión, él nos invitó a su casa a componer desde cero, y esta canción salió después de muchas conversaciones y unas copas de vino.

¿Cómo les ha afectado el cierre de la empresa de venta de entradas Wegow?

Wegow se declaró en preconcurso de acreedores y ahí nos pusimos en contacto con ellos y con nuestros gestores para ver qué podíamos hacer. Cosas que pasan, hay que seguir y mirar hacia delante. No somos los únicos, ni los peores.

¿Actualmente qué tipo de relación tiene con A Coruña?

Ahora vengo más, ya que el tren tarda mucho menos. Uno de mis sueños es poder tocar en las fiestas de agosto, he crecido ahí musicalmente desde pequeñito. Siempre he estado en los conciertos, y me flipa verlos con mi familia en la playa, ahí es donde empecé a notar la envidia por el escenario.

¿Qué retos musicales tienen ahora mismo?

Darle una segunda vida al disco, pero no puedo contar más.

¿Cuál es la importancia del bajo dentro de las composiciones?

Bueno, al final es el elemento que mantiene el ritmo y el peso. Es muy divertido tocarlo en verdad. A veces es como el rap desconocido.