«Asomarme nese balcón é unha honra»

A artista Rosa Cedrón, quen foi parte de Luar na Lubre durante nove anos, será a pregoeira das Festas de María Pita 2025. «Asomarme neste balcón é unha honra. Síntome tremendamente afortunada e emocionada», confesou a música na presentación da programación.

Recoñeceu que para ela foi «toda unha sorpresa» que a chamasen para ser a encargada de dar comezo aos festexos. «Pensei que me chamaban para outra cousa», contou. Cedrón sabe que estas serán para ela «as mellores Festas de María Pita».

Coruñesa de adopción, aínda lembra cando entrou por primeira vez ao Pazo Municipal. «Era moi noviña e entrei pola porta cargada co meu violonchelo. O meu primeiro traballo foi para o Concello coa Orquestra de Cámara municipal baixo a batuta de Rogelio Groba», lembrou, e engadiu: «Endexemais pensei que fose pasar tal cousa».

Pero si, Rosa Cedrón será a pregoeira nun ano no que se celebran, como ela mesma comentou, «175 anos destas festas, 175 anos da Academia Galega de Belas Artes e o Ano Castelao». Repasou tamén o seu paso por Luar na Lubre, que tocarán na praia de Riazor no Noroeste, e convidou a todos a acudir ao concerto de Uxía en María Pita. A artista tamén desvelou que se sente «bastante identificada» co cartel das festas, no que aparecen «o mar, a Lúa e a Torre de Hércules», que é o seu «refuxio».