«No cartel quixen reivindicar o papel das mulleres»

Para Álvaro Dorda, ilustrador e músico, é «unha honra» ser o autor do cartel das Festas de María Pita que comezan o 1 de agosto co concerto de Baiuca. «É un dos traballos que con máis gusto fixen porque son as festas da miña cidade. Fíxome moitísima ilusión», explicou ao mostrar a súa obra.

Cando recibiu o encargo tivo «moi claro» o que tiña que facer. «Quería facer algo que fose moi representativo da miña obra, sabía tamén que había varias cousas que non podían faltar, como o mar, porque A Coruña é unha cidade que mira cara o mar», relatou. Na ilustración tampouco falta «o noso faro», a Torre de Hércules e María Pita. Ademais, o debuxo ten «un carácter nocturno» pola relación da festa coa noite. No cartel aparece unha María Pita con cola de serea sobre un cabaliño de mar.

Cartel das festas de María Pita / LOC

Dorda explicou que nesta peza «non podía faltar a nosa heroína». Con María Pita tamén quere «reivindicar o papel das mulleres». «Espero que os meus ollos poidan ver algún día que acadamos a igualdade e o cese dos episodios tan tristes de violencia machista», declarou na súa intervención.

Fai así unha dedicatoria a todas as mulleres da Coruña, pero desde o punto máis persoal quixo lembrar tamén a súa avoa, as súas irmáns e a sú filla. Tras compartir o seu traballo, o ilustrador manifestou que agora é tempo «de gozar» destes festexos.