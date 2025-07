A Coruña festexa os 500 anos da volta ao mundo

A Coruña arrincou este xoves a celebración do quinto centenario da segunda volta o mundo, máis coñecida como a expedición de García Jofre de Loaysa ás Illas Molucas, en Filipinas, que partiu do porto coruñés o 24 de xullo de 1525. Para homenaxear á xesta marítima vén de editarse un selo conmemorativo da expedición e de inaugurarse unha exposición do Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses na rúa Compostela, na que presenta a historia real detrás desta aventura.

Pola mañá, celebrouse a bordo do buque multipropósito Carnota da Armada Española a presentación oficial do selo conmemorativo desta expedición editado por Correos, unha iniciativa levada a cabo pola Sociedade Filatélica da Coruña, co obxectivo de contribuír a difundir a memoria desta xesta marítima a nivel internacional.

O buque Carnota está equipado para levar a cabo operacións de salvamento e rescate, tendo unha capacidade de socorro a 300 persoas. Aparte tamén fai a función de loita contra a contaminación mariña e realiza operacións con aeronaves.

Arredor das 11.30 horas inaugurouse a exposición conmemorativa Da Coruña ás Molucas, do Instituto José Cornide en colaboración co Concello. A mostra presenta á cidadanía as historias e os detalles da expedición de Loaysa ás Molucas, na que se embarcaron 450 mariñeiros locais, nacionais e internacionais en sete naves, co fin de establecer unha ruta cara ás illas das especias, e así reforzar a presenza da Coroa española no comercio mundial, e impedir que os portugueses tivesen o control destas.

A exposición non só trata a expedición das Molucas de García Jofre de Loaysa, senón que tamén fala das outras expedicións que saíron do porto da Coruña co mesmo obxectivo, pero cun resultado diferente. A mostra exhibiuse mediante paneis que contan os antecedentes, os feitos e as consecuencias que tivo que pasar A Coruña para conseguir a concesión da Casa de Contratación da Especiaría por parte de Carlos V, como por exemplo a mellora da defensa do porto, o que levou a construcción do castelo de San Antón. Tamén tiveron que construirse mellores instalacións para as armadas do Maluco, mediante un peirao, diversas edificacións e almacéns para o abastecemento das naves. A Coruña aceptou sufragar os gastos a cambio de que lle autorizasen impoñer un imposto sobre os produtos vendidos ao peso. Tamén presentan a historia dos truipulantes das distintas naves.

Todas os actos levados a cabo forón froito do traballo conxunto da Autoridade Portuaria da Coruña, a Sociedade Filatélica da Coruña, o Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses, a Orde de Cabaleiros de María Pita, o Concello da Coruña, a Armada Española e Correos.