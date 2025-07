La Batecueva, guarida de los bateristas de A Coruña

Miguel Portabales está inmerso en los preparativos de la fiesta de su 60 cumpleaños. Los celebrará, en sus propias palabras «cumpliendo un sueño»: el de subirse al escenario, junto a una banda de músicos, para tocar algunas canciones en la batería para los amigos y familiares que le acompañen en la celebración. Una aspiración que podrá cumplir gracias a que un día se paró frente a un letrero que anunciaba clases de batería «para todos los niveles y para todas las edades». Él se lanzó a los 58. «Nunca es tarde para aprender. Me arrepiento de no haber empezado antes», comenta. Él es uno de los alumnos más veteranos de la Batecueva, la ‘guarida’ para bateristas en formación que el músico y educador Diego Puga dirige desde hace tres años, y en la que consigue que pequeños y mayores se encuentren con un instrumento que aporta mucho más que buenos ratos.

«La batería genera una pasión que se contagia. Es un instrumento que te puede focalizar mucho. Yo soy una persona con TDAH y la batería me ayudó a centrarme, porque es una herramienta con la que descargar y retarte. Compites contra ti mismo», explica el profesor. Ahora mismo, la Batecueva —un guiño al refugio del mítico superhéroe— se ubica en la calle Novoa Santos, pero todo empezó en casa del propio Puga, donde, provisto de una batería eléctrica, arrancó un proyecto al que ya se han sumado varios pupilos. «Tuve la idea mientras estudiaba la carrera de Educación Primaria. Soy músico desde los nueve años, he trabajado en orquestas, y pensé que podría mezclar ambos mundos. Ya había dado clases en academias, pero quería probar algo por mí mismo», explica el profesor.

. / German Barreiros/Roller Agencia

Esos son sus motivos. Los de sus alumnos son dispares, pero confluyen en la Batecueva: allí aprende, desde hace cuatro meses, la actriz y trapecista Sue Moreno, que pensó que le faltaba una disciplina que explorar. «Después del circo, la danza y el teatro, me faltaba el instrumento. Probé con el ukelele, pero necesitaba algo más físico, más rítmico. Había visto las clases de Diego, y solo me faltó encontrar el tiempo», relata. También lo hace la única niña del aula, Sasha Serrano Mikhalova, que eligió estrenarse en directo con Love Again, de Dua Lipa, con un instrumento al que ya le había echado el ojo. «Mi madre es cantante, y cuando ella se preparaba para los conciertos, yo me acercaba a la batería y me gustaba, así que les pedí a mis padres que me apuntasen», cuenta.

Del pupitre a la Mardi Gras

Los inicios de la Batecueva, en realidad, germinan en las clases de un colegio coruñés, donde Diego Puga encontró al que más tarde sería su primer alumno, el joven Gonzalo Escudero, un virtuoso del instrumento a sus 13 años que empezó tamborileando en el pupitre y que ya domina piezas tan complejas técnicamente como But here we are de Foo Fighters. «Estaba en el colegio y llegó un profe de prácticas que se llamaba Diego. Me cayó muy bien, y a mí siempre me gustó la música, así que le dije que si me quería dar clases. Llevo cuatro años. Me gusta la batería porque puedo escuchar la música desde dentro», explica.

¿Y qué tiene la Batecueva de especial? Para el profesor, precisamente, que entre sus paredes él es tan libre para enseñar como sus alumnos para aprender. No hay corsés ni ideas preconcebidas en su metodología, y por eso, reconoce, él mismo aprende de sus alumnos. «Siempre he creído en la libertad de cátedra, y con esto quería personificar el plan de estudios, adaptarme al rimo de cada persona y no rendir cuentas a nadie. Trato de personalizar las clases lo máximo posible. Aquí no juzgamos, puede venir una persona a la que le guste el jazz, el reggaetón o el rock», explica. Aunque, confiesa, sus alumnos siguen tirando hacia el rock.

Diego Puga, junto a su alumno Gonzalo Escudero / German Barreiros/Roller Agencia

Y la muestra de que cualquier edad es buena para empezar a hacer ruido es Martín Blanco, el benjamín del aula. A sus siete años, y con un taburete adaptado a su talla, se arrancó en el escenario de la sala Mardi Gras, donde se celebraba la velada de fin de curso de la Batecueva, a tocar I only want you , de Eagles of Death Metal. «Iba a tocar Seven Nation Army, pero me parecía muy fácil», reconoce, tras solo un año de formación que empezó, también, a raíz de aquel letrero. «Me encantaba la batería desde pequeño. Vi el cartel y mis padres me apuntaron. Estoy muy contento», asegura.

Y no es para menos. La actuación en la Mardi Gras supuso, para los alumnos del aula, vivir en primera persona un concierto como bateristas, con el apoyo de músicos locales consolidados como Carmen Rey, Ángeles Dorrio, Alber Grela y Antón Torroncho, que ejercieron de banda. Una velada emocionante en la que los estudiantes aprovecharon para agradecer al profesor que les ayudase a cumplir sueños para los que nunca es demasiado tarde. Ni demasiado pronto. Mientras tanto, la Batecueva sigue creciendo, con el punto de mira en ir ganando alumnos para poder trasladarse a un local «a pie de calle» para hacerse visibles en la ciudad. «Animo a la gente a valorar los hobbies. El tiempo de ocio es fundamental para el crecimiento de una persona. Este intrumento es físico y mental, descargas frustraciones, y cuando todo falla, la batería siempre está ahí», anima Diego Puga.