A favor del humor y del color, y en contra de las cruzadas

En primer lugar he de decir que siempre me gustaron los payasos: en un país donde los intelectuales acostumbran a cubrirnos con pensamientos de un plomizo color ceniza, los payasos siempre son capaces de hacernos pensar con una sonrisa. En este sentido, siempre he creído que el humor es la flor del árbol del pensamiento. ¿Representa el color la sonrisa en arquitectura? Me gusta pensar que sí.

En el proyecto de rehabilitación de las fachadas de Torre Efisa he querido emplear el amarillo, un color celeste y crepuscular, precisamente para llamar la atención sobre la verticalidad del edificio. El contraste entre el amarillo y las piezas cerámicas se emplea para marcar los elementos teatrales de la parte alta de la fachada, ya existentes en la composición original, así como las líneas verticales que elevan nuestra mirada hacia ellas. Así se lo conté a los vecinos cuando les expliqué el proyecto, y me parece que es muy evidente. Si el compañero Díaz Gallego no ha sido capaz de verlo quizás sea debido a que los andamios aún no se han retirado del todo... Yo he querido ser respetuoso con la concepción original del proyecto, intentando entender la esencia de su composición arquitectónica, basada en las tres alturas de sus bloques y el diálogo con el entorno urbano, a la vez que me he reservado, es obligado, mi espacio creativo para la actuación. En todo caso, espero que la obra sea juzgada con benevolencia por los vecinos de mi ciudad una vez que esté terminada.

En cuanto al debate, si de nuevo el humor, y el color, sirven para la reflexión sobre el futuro de nuestros espacios urbanos, lo doy por bueno. Lo que nunca haré con las cruzadas, sobre todo con aquellas que atentan contra nuestra libertad creativa, ya de por sí mermada por un sinnúmero de normativas tristes y cenizas. Espero y deseo que el Colegio de Arquitectos de Galicia tome nota de todas ellas y las combata con todas sus energías.