Los trámites por internet se imponen: ocho de cada diez coruñeses ya usan este sistema

Que internet ha dejado de ser una revolución para convertirse en un elemento más del día a día es una realidad. Cualquiera que tenga un móvil inteligente puede hacer compras en tiendas, reservar mesa en un restaurante y consultar su carta, abonar el tique de la ORA, coger cita en el médico de cabecera o recargar la tarjeta del autobús. Si en 2013 un 44% de los coruñeses mayores de 16 años utilizaron la red para hacer gestiones ante las administraciones o organismos públicos, una década después la cifra se dispara al 80,46%.

Según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), el año pasado hicieron estos trámites online en la ciudad un total de 176.272 personas, cuando hace diez años apenas superaban los 93.000. El sociólogo coruñés Francisco Haz explica que «los procesos de digitalización de la administración pública avanzan con mucho éxito», en parte porque tienen «muchas ventajas». «Son oficinas permanentemente abiertas. Además, es muy ágil. Es cómodo, rápido y permite una deslocalización», analiza.

Sin embargo, también tiene aspectos negativos, y es donde pone el foco este sociólogo que da clase en la Universidade de Santiago. «Se prima única y exclusiva el trámite digital. Eso supone un riesgo enorme. No puede ser sustituto de la presencialidad, tiene que ser complementario», señala, a la vez que indica que sabe de casos «de administraciones locales que priman lo digital a costa de la presencialidad».

Haz defiende que existan los dos sistemas porque «nadie te puede obligar a tener un ordenador o un teléfono inteligente». «Es discriminatorio», manifiesta.

La pandemia ayudó a reforzar el mundo digital, porque no había alternativa, pero los trámites presenciales también tienen que ser una opción. De hecho, se dan situaciones «absurdas», califica el sociólogo, como cuando «tienes que pedir una cita por internet para conseguir una cita presencial». «Es demencial», dice.

Francisco Haz avisa de que esta situación, que confirman los datos del IGE, no solo va a afectar a los mayores por la brecha digital, sino que también los jóvenes se pueden encontrar con dificultades a la hora de hacer algunos trámites. «Utilizar el certificado digital, por ejemplo, tiene sus complejidades», comenta, e insiste en que «ser nativo digital» no implica que cualquiera controle estas herramientas. «Lo que diferencia a una persona con competencias digitales de la que no las tiene es el nivel de uso. No podemos llamar nativo digital a cualquier persona que sepa poner un filtro en una fotografía. En la universidad tengo estudiantes a los que les pongo paquete de análisis estadísticos y ponen unas caras... que no son de alegría», cuenta.

Defiende, por tanto, que tanto «jóvenes como mayores van a necesitar la presencialidad y también trabajar con trámites digitales», por lo que una cosa no puede sustituir a la hora, sino complementarla para facilitar los procesos a los ciudadanos.

Mayor uso de internet

Las estadísticas del IGE muestran también un mayor uso de internet. Diez años han bastado para pasar de un 68% en 2013 a un 87% de los vecinos de A Coruña en 2024 que usan la red, ya sea para hacer trámites, consultas, ver TikTok o Youtube. El crecimiento de los que usaron ordenaron no fue tan acusado, de un 68 a un 73%. Quizá porque el móvil y las tablets están más presentes en el día a día.

Se registró también un aumento del número de hogares coruñeses que disponen de ordenador y conexión a internet. En 2012, un 70% tenía ordenador y un 65% había contratado la conexión a internet. Ahora es raro que alguien no tenga red en casa. El porcentaje de los que tienen computadora en casa subió al 78%, pero el de los que tienen internet alcanzó el 91%.

