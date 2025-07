La Universidad de Vigo se suma a la carrera por Medicina y propone un título compartido

Continúa el ruido académico y político en torno al posible segundo título de Medicina, que la Universidade da Coruña ha comenzado a tramitar con la vista puesta en 2027. El rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, que hasta ahora se alineaba con la postura de la Xunta y la Universidade de Santiago sobre los acuerdos de descentralización, afirmó este jueves que, a su ver, la mejor solución en el conflicto sería un título compartido por las tres universidades gallegas. Un título, plantea, liderado por la USC y en el que la institución viguesa imparta el segundo ciclo del grado al completo y con profesorado propio, «aproveitando todo o talento» de los centros sanitarios de Vigo, Pontevedra y Ourense. Lo hace un día después de que el conflicto por el segundo título se recrudeciera al hacerse público el acuerdo entre el Sergas y la USC por el que toda la infraestructura sanitaria de Galicia queda adscrita a la facultad de Medicina compostelana, cerrando la puerta a otros títulos a menos que cuenten con el plácet de la institución que ahora ofrece el grado.

«Aspiro a que teñamos unha grande Facultade de Medicina de Galicia», destaca, e insiste una y otra vez que la UVigo «está comprometida coa lealdade institucional», con el respecto a los acuerdos y la búsqueda del consenso. Ahora bien, si no se avanza lo suficiente y A Coruña no retira su petición, presentarán en septiembre una expresión de interés por la titulación. «Non é un bo movemento, pero veriámonos un pouco na obriga», sostiene y añade: «Seguimos coa man tendida para negociar as titulacións, pero ao mesmo tempo temos que gardarnos as costas».

«Sexa de xeito individual ou partillado, engadiría moitísimo a nosa universidade», responde el rector. «Estou disposto a avaliar as posibilidades de entrar nesa titulación dun xeito ou de outro, pero formar parte da formación dos médicos e das médicas». El objetivo del rector en el grupo de trabajo para la descentralización es «un acordo de descentralización moito máis potente que o actual». Su ambición es un título compartido entre las tres universidades, liderado por la que actualmente tiene la única facultad de Galicia, y en el que la UVigo y la UDC no dieran toda la docencia «porque nin hai profesores dabondo nin sería económicamente viable». «Non teriamos porque repetir nin a estructura administrativa das facultades nin facer cousas diferentes».

¿Y cuál sería el papel de Vigo? «O ideal sería que un estudante que veña a Vigo a facer cuarto, quinto e sexto, non estea movéndose entre cidades e poida facer todo o conxunto dos seus estudos en Vigo; todo o segundo ciclo completo, teoría e práctica», explica. El primer ciclo, propone, sería en la facultad compostelana y el título estaría firmado por las tres. Reigosa ve este acuerdo «muy difícil». «Tampouco quero enganar a ninguén».

El mínimo del que parten las negociaciones es del acuerdo de 2015, que Ricardo Cao considera que no se cumplió con los parámetros acordados —lo que le llevó a iniciar los trámites para implantar el grado —y que tampoco gusta a Reigosa. «Non ía de todo pola liña correcta e faltábanlle cousas, como un cronograma que permitise asegurar que esa descentralización faríase efectiva», juzga, y concluye que, al final, su desarrollo fue «cativo, lento e moi lonxe» de las aspiraciones iniciales. «A participación das outras universidades é pouco máis que anecdótica», añade.

