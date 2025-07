A favor de la identidad de nuestra ciudad y de nuestra arquitectura

Celebro el debate surgido a raíz de la reciente aprobación de la ordenanza reguladora de las actuaciones de rehabilitación para mejora energética de los edificios de A Coruña, y más cuando este debate nace dentro de mi colectivo, el de arquitectos, otrora más reivindicativo y movilizado de lo que está en los últimos años. Por eso creo que es necesario destacar, como ya hice en el pleno municipal, que esta ordenanza lejos de ser triste o gris es un alegato en defensa de nuestra disciplina y de la imagen urbana de nuestra ciudad. Una imagen que es única, y que, en medio del debate sobre la disciplina de Paisaje, es necesario preservar. Es nuestro paisaje urbano, nuestro pasado.

Entiendo que el debate no es si nos gustan o no nos gustan los payasos, yo personalmente disfruto con los Soprano, pero prefiero el crimen organizado y la mafia lejos de la actividad que tengo la honra de desempeñar temporalmente. El debate es si la obra profesional de los que nos precedieron merece respeto, si queremos seguir leyendo la historia de nuestra ciudad en las fachadas de nuestras calles y que la necesaria eficiencia energética no borre nuestra memoria.

La ordenanza no es tampoco una cruzada contra la creatividad o la actividad profesional, al contrario, da herramientas a los técnicos para proteger la Arquitectura y actuar con los criterios con los que nos formaron en la Escuela: atendiendo al entorno y respetando las preexistencias. Tristemente también en la obra nueva, donde los arquitectos podríamos poner en práctica toda nuestra creatividad, vemos como, salvo honrosas excepciones, nuestras ciudades se inundan de un SATE blanco y negro. «Ciudad cebra» le llaman también, por si alguien puede considerar que tengo algo en contra del colectivo de los payasos.

Con mis compañeros de concejalía, redactando esta ordenanza, siempre ponía el mismo ejemplo. ¿Alguien se imagina la Torre Hercón o el Trébol, de los maestros José Antonio Franco Taboada y Carlos Meijide, cubiertos con una piel unificadora y pintados de color rosa? Antes de la aprobación de la ordenanza sería perfectamente legal, hoy por suerte ya no. La defensa de nuestra ciudad bien merece dieciséis páginas de normativa sencilla y el trabajo sereno y reflexivo de los magníficos profesionales de la arquitectura que trabajan sobre ella cada día.