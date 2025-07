Del indie al reggaetón: menú para todos en el Morriña Fest de A Coruña

El muelle de Calvo Sotelo arrojó este viernes una imagen muy diferente a la de la semana pasada, cuando un ejército de 13.000 fieles desafió a la lluvia para asistir a una actuación inolvidable de la banda Arde Bogotá, que resistió a las inclemencias meteorológicas y ofreció un concierto antológico en el gran escenario que es el puerto cada verano. Este viernes, por el contrario, castigaba un sol de justicia sobre la ciudad, que no impidió a algunas personas guardar cola, pacientemente frente al recinto, desde las primeras horas de la mañana para disfrutar de una primera jornada del festival Morriña Fest que traía opciones para todos los gustos, estilos y edades.

El que estaba llamado a ser un viernes flojo tras la caída de los dos grandes nombres, el mexicano Peso Pluma y el puertorriqueño Residente, superó las expectativas con un público entregado y unos artistas que se lo dejaron todo en el escenario. El festival arrancó con una estampa similar a la del año pasado: tras guardar cola en el exterior del recinto, los asistentes se dieron a la carrera para ocupar las primeras filas frente a los escenarios. Muchos de ellos, lo hicieron provistos con banderas de Colombia, Venezuela o Puerto Rico.

Primera jornada del Morriña Fest en el puerto de A Coruña / Casteleiro/Roller Agencia

De Colombia, precisamente, es natural Beéle, referente del reggaetón y la escena urbana colombiana que se unió al cartel hace solo dos semanas, a raíz de la cancelación de Residente. Para muchos, no obstante, el cambio salió bien. «Ya teníamos pase para los dos días, pero ahora con muchas más ganas. Nadie puede decir que nunca ha escuchado a Beéle, a día de hoy muchos de los éxitos que suenan son suyos», cuentan Isabella y Valentina, dos amigas colombianas residentes en la ciudad que aprovecharon la ocasión para sentirse un poco más cerca de casa con el dancehall caribeño del artista.

Mikel Erentxun, vocalista de Duncan Dhu. | Casteleiro/Roller Agencia

Dos mundos, no obstante, colisionaban a la entrada del recinto, donde un grupo de activistas permaneció a lo largo de la jornada con banderas palestinas y pancartas en denuncia del genocidio perpetrado por Israel, país al que está vinculado el fondo KKR, promotor del festival. Una vinculación que motivó la cancelación de Residente, conocido por su compromiso social y que se ha alineado con el pueblo palestino en múltiples ocasiones.

Del indie a la electrónica

Dentro, por el contrario, se respiraba euforia. Fueron varias las pandillas que eligieron el festival para celebrar despedidas de soltero o soltera. Una de ellas era la de Noa, que pasará por el altar a finales de agosto en Gijón y a la que sus amigas trajeron «engañada» hasta A Coruña. «Veintiuno y Alcalá Norte son de mis grupos favoritos actualmente. Vieron que estaban el mismo día y organizaron todo. Está siendo un fin de semana muy emocionante, es todo precioso aquí», cuenta la futura novia, mientras se coloca su diadema de Bride to be. Alcalá Norte y Veintiuno, sumados a Miss Caffeina, fueron, precisamente, los platos más indie del menú del Morriña, en el que ejerció de entrante la melódica voz de la puertorriqueña Gale, para dar paso a los veteranos del cartel: Duncan Dhu. Ni jóvenes ni mayores escatimaron energías con clásicos como Cien gaviotas o En algún lugar. «Vimos que venían y dijimos, por qué no. Estos festivales son más para chavales, pero al final te quedas por el ambiente, por la fiesta, por la música, y ya que los tienes en la ciudad, hay que aprovechar. Nosotros salimos a picar algo y luego volvemos», explica el matrimonio formado por Loli y Jorge, que, aseguran, no fueron los únicos que disfrutaron de la mítica banda del rock español.

«Teníamos a unas chicas jovencitas delante que estaban guardando el sitio para ver al rapero de después que lo dieron todo con Duncan Dhu. Que no digan que es música de puretas», defienden. Ese rapero no era otro que Recycled J, otra incorporación de última hora tras la baja de Peso Pluma por la cancelación de su gira europea y que tampoco decepcionó a los presentes. La noche en el muelle de Calvo Sotelo fue larga y vibrante: de ello se encargaron Alleh & Yorghaki y el DJ Michenlo, que pusieron el broche a la primera de dos jornadas de ritmos eclécticos en el puerto coruñés. La fiesta y la música continúa este sábado con Nathy Peluso, Ozuna y Jhayco como platos fuertes. El cartel del sábado lo completan Querido, Hey Kid, Tu Otra Bonita, Pignoise, Izal, Elena Rose Miriam Rodríguez, Marlon, Ginebras y Mar Lucas, por lo que se espera otra jornada en la que todos los estilos musicales tendrán cabida.