El motel donde ni Google ni Coldplay te pueden pillar

El polémico descubrimiento de la infidelidad del CEO de Astronomer en el concierto de Coldplay no para de dar juego a empresas de todo tipo. En este caso a una de A Coruña. Un conocido motel ha utilizado la imagen de la Kiss Cam para anunciar que en sus instalaciones «eso no pasa». «Sin cámaras, sin testigos, solo tú, tu pareja y un sofá tantra que no juzga», escribe el establecimiento en redes. El alojamiento promociona sus instalaciones con hidromasajes y camas XXL que se reservan por horas para asegurar que guardarán bien los secretos de todos sus clientes y aseguran que estos no acabarán en la pantalla gigantes de ningún concierto. «Discreción nivel: ni Google sabe que estuviste», promete el establecimiento.