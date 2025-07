O martelo de forxa, ferramenta de unión

Unha maqueta interactiva sobre a importancia do martelo de forxa hidráulica, e que sexa accesible para persoas con discapacidade visual, chegará a A Coruña este decembro grazas ao proxecto Martinete: maquetas accesibles do patrimonio industrial coruñés da Cooperativa Despunte, formada polos integrantes Carmen Araquistain e Álex García.

Martinete é o proxecto dunha maqueta sobre o patrimonio industrial galego, centrándose na figura do martelo de forxa hidráulica. O obxectivo da proposta, financiado pola Deputación, é crear unha maqueta interactiva e accesible a persoas con discapacidade visual, e así divulgar o patrimonio industrial galego de xeito cercano, destacando a súa importancia histórica, cultural e social.

A maqueta será realizada polo equipo de Despunte. «Temos capacidade de impresión 3D. O compoñente táctil vai ser moi importante, e integraremos materiais realistas coma a pedra ou a madeira, incluso metais. A maqueta vai ter sensores e unha parte interactiva que reproduza sons», indica Araquistain.

A realización completa da proposta finalizará en decembro. «Realizar o proxecto completo vainos levar ao redor de sete meses», di Araquistain. «Levamos traballando nela desde finais de maio, principios de xuño. Inclúe unha parte de investigación previa e entrevistas con xente con discapacidade visual», explica.

Álex García e Carmen Araquistain contarón coa colaboración da Asociación de Patrimonio Industrial Galego (Buxa). «Axudáronnos a escoller a temática e o elemento representado na maqueta», di. O martelo de forxa hidráulico é un elemento característico do patrimonio industrial galego, debido a que había moitas ferreterías e moitos elementos impulsados hidraulicamente en Galicia. «Destes martelos quedan moi poucos en pe, e é moi difícil coñecer o seu funcionamente hoxe en día, se non hai este tipo de iniciativas», explica.

Despunte tamén colabora co Centro de Educación Especial Navalón. «Traballamos antes con eles en outros proxectos de patrimonio galego, nos comentan necesidades para proxectos culturais e educativos mais accesibles», indica Araquistain. A cooperativa formou a proposta a través da información aportada pola Buxa e das propostas do Centro Navalón.

No panorama de investigación do patrimonio galego non se atopan moitos proxectos de este estilo. «Este tipo de proxectos requiren de moitos recursos, porque se centran na revalorización e restauración do patrimonio e de elementos que antes existían», sinala.

En setembro comezarán coas probas da maqueta e cos usuarios. «Estamos centrados en facer probas con rapaces, porque ao colaborar con Navalón fixemos unha proposta centrada na rapazada, pero esta aberto a todo os públicos». Tamén queren publicar a maqueta e que este aberta ao público no Centro Navalón. Exploran outras opcións como colaborar coa Once para alcanzar unha maior difusión.