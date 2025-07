Estos son los robos más comunes a turistas en A Coruña

En cuanto se acaba el curso, los agentes de la Policía Nacional cambian sus charlas en los centros escolares e institutos por los consejos a los turistas y la prevención de los hurtos a los visitantes, tanto a cruceristas como a las personas que se alojan en los hoteles de la ciudad.

El delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, el inspector Alberto Arias, explica que los ladrones ponen el punto de mira sobre aquellos enseres que pueden tener valor en sí mismos como relojes y joyas, o en pertenencias preferiblemente pequeños pero que pueden contener dinero en efectivo o información valiosa, como carteras, maletas y mochilas, porque les da acceso no solo a monedas y billetes sino también a documentación con la que pueden operar a través de internet mientras sus víctimas no se dan cuenta de que ya no las tienen consigo.

A pesar de que los móviles han ido incorporando sistemas de personalización del desbloqueo que dificultan que los dispositivos robados se puedan utilizar inmediatamente, los teléfonos siguen siendo objeto de deseo para los ladrones. Arias destaca que se centran no solo en los dispositivos de alta gama, sino también en otros modelos que saben que podrán vender después por piezas para recambios. Para evitar este tipo de apropiaciones indebidas, los agentes recomiendan a los turistas que estén siempre pendientes de sus pertenencias personales y que extremen las precauciones en lugares en los que haya aglomeraciones. «Si alguien se acerca a nosotros de una manera muy afectuosa o si tira algo o hace que se le cae algo delante de nosotros para que nos agachemos a recogerlo, hay que sospechar», incide Arias, porque así, con esas maniobras de despiste, los ladrones consiguen hacerse con objetos de valor sin que sus víctimas se den cuenta.

«Nuestros compañeros de delincuencia tecnológica habitualmente trabajan con personas víctimas de estafa. Con una copia del DNI o con una tarjeta de crédito un delincuente puede, por ejemplo, suscribir algún tipo de producto financiero con una actividad bancaria, como puede ser un crédito, o puede hacer un pago a través de internet», relata Arias, que aconseja a los visitantes que, si pese a haber tenido en cuenta las recomendaciones, han sufrido el robo de su documentación, es importante «deshabilitarla lo antes posible» para que nadie pueda utilizarla sin consentimiento y para que se les emita un duplicado.

Para simplificar también las pertenencias que los turistas bajan a la calle y minimizar la posibilidad de que sean sustraídas, Arias recomienda a las personas que tengan un teléfono inteligente que lleven el DNI en el móvil, a través de la aplicación MiDNI.

En A Coruña, a diferencia de otros lugares, según indica Arias, no existen «ciertos vandalismos relacionados con el fenómeno turístico», en referencia a comportamientos que quebrantan la convivencia como se pueden dar en otras localidades, como podría ser Magaluf.

«A día de hoy no se presentan comportamientos de ese tipo, pero sí que tenemos que estar un poco pendientes porque en algunas zonas la implantación de este tipo de turismo empieza de una forma, digamos, muy puntual, y va creciendo hasta que afecta a la convivencia de la comunidad», relata Arias, cuyo objetivo es que los visitantes tengan no solo la sensación sino también la certeza de que A Coruña es una ciudad tranquila y que pueden visitarla, incluso recomendarla a otros viajeros. Eso sí, hace hincapié en la necesidad de no bajar la guardia para evitar disgustos.