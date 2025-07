Teatro inclusivo nas rúas coruñesas

O teatro chegará as rúas coruñesas cunha proposta que defende a diversidade desenvolta nas artes escénicas e a participación de grupos heteroxéneos. A actriz Victoria Teijeiro leva a cabo o proxecto ComunitArte: Comunicación, Comunidade e Arte. Esta proposta busca comunicar distintas comunidades a través das artes escénicas, ofrecer un espazo creativo e favorecer a experiencia teatral mediante a inclusión social.

ComunitArte utiliza a metodoloxía das artes escénicas con persoas con e sen discapacidade, buscando o desenvolvemento artístico e persoal. «Levo moitos anos xuntando a persoas con diferentes características, e traballando a través do teatro, xa que este favorece a comunicación entre as persoas», indica a actriz.

A proposta, financiada pola Deputación no primeiro Fondo de apoio a proxectos culturais singulares para a mellora social, ten como obxectivo principal conseguir unha inclusión completa de persoas con diversidade funcional a través das artes escénicas.

O proxecto divídese en tres partes: a formación, os encontros e a exhibición. Antes destes pasos primeiro vai a difusión xeral. «A idea é escoller a persoas con moita ilusión e compromiso, para que poidan asistir a todas as sesións, porque ao ser un grupo tan numeroso é complicado organizalo se faia a xente», explica Teijeiro. Para a formación haberá tres obradoiros nos que se traballará a creación do guión. «Imos traballar con intérpretes de Sada, A Coruña e Arteixo durante tres meses, e facer unha sesión semanal de tres horas en cada unha destas vilas», indica Teijeiro. Os talleres estarán formados por grupos de entre quince e vinte participantes, e durarán de setembro ata novembro.

O encontro será no mes de decembro, cando se fagan os ensaios xerais, e se pulirá o texto. «En vez de dar o texto escrito na primeira sesión, dámoslle a posibilidade de que creen a historia que queiran contar, e así participa todo o mundo», di Teijeiro. Antes do nadal estrearase a obra, que serán tres funcións nun lugar destacado das cidades nas que se fixeron os ensaios. «Teñen que ser en grandes espazos, con moito movemento de xente, que nos permitan ser escoitados e ter visibilidade», explica. «As veces, cando as representacións se fan en espazos pechados e os actores teñen alguhna discapacidade, o público xeral, por dicilo de alguhna maneira, non acude as obras», sinala Teijeiro.

Para o equipo técnico contán coa colaboración da compañía de teatro Noites de Bohemia. Tamén participarán varios profesores de teatro. «A nosa idea é grabar un documental sobre o proxecto», indica Teijeiro.