La cocinera que convirtió el mercado en su escuela y el producto en su bandera

Alma García no soñaba de niña con ser cocinera. En su casa, cocinar era parte de la rutina diaria, y su formación culinaria comenzó casi sin darse cuenta, yendo al mercado a elegir el mejor producto y ayudando en los fogones a su abuela: «Me eduqué colaborando desde pequeña. Lo vivía como algo muy normal: bajar al mercado, escoger el producto... era el día a día».

Su abuela paterna fue una de esas emigrantes que se ganaban la vida cocinando en Inglaterra. Alma recuerda haberla ayudado en la cocina, pero su camino inicial fue otro. Quiso ser periodista, pero no alcanzó la nota, así que se decantó por estudiar Relaciones Públicas y trabajó en ese sector.

El giro llegó de la mano de su padre, trabajador de la antigua Fábrica de Tabacos, cuando esta cerró: «Le ofrecieron irse a Logroño o aceptar una indemnización. Eligió la segunda opción y, con eso, cogió el traspaso de Casa Odilo, una tasca de toda la vida en la calle de la Torre». Aquel lugar, mítico en la ciudad, estaba especializado en cuncas, mariscos y cocina de mercado.

«Mi padre no era cocinero, pero cocinaba bien. Me dijo: ‘Alma, ¿te animas con esto?’. Y yo le pregunté: ‘¿Y qué vamos a hacer?’. Y él me respondió: ‘Lo de siempre. Ir al mercado, escoger producto y cocinar como en casa’».

Así empezaron, sin carta fija, con un menú que dependía del mercado y de lo que hubiera en la lonja. Allí Alma alternaba entre la sala y la cocina, aprendiendo poco a poco el oficio: «Yo no tenía formación, pero unos clientes que eran profesores de la escuela de hostelería del Paseo das Pontes me preguntaron si venía de algún centro. Cuando les dije que no, me animaron a estudiar».

A los 26 años se lanzó a aprender, mientras seguía trabajando: «Ya era mayor, pero fue una etapa muy buena. Iba aprendiendo en clase y luego lo aplicaba en el trabajo. Ahí empezó a coger forma la idea de dedicarme a esto».

Tras terminar sus estudios, trabajó en distintos restaurantes de la ciudad. En todos ellos aprendió antes de dar el salto con su propio proyecto en 2015. «Cogí un local que ya era una referencia en el barrio. Se llamaba La Greca; me gustó el nombre, le quité el artículo y lo dejé así», comenta la chef sobre los inicios. Aunque era un sitio conocido en la zona del Palacio de la Ópera, el arranque no fue fácil: «Tienes que hacer tu propio camino y sembrar cada día. Al final son diez años de trabajo, y a base de remar hemos conseguido cuajar. Aunque esto no está hecho del todo, no te puedes despistar», apunta.

Su cocina, dice, es informal, para todos los públicos y centrada en la materia prima: «Me gusta trabajar el producto gallego y de temporada», afirma la chef, que sigue haciendo brillar cada día aquel mercado que marcó su infancia.

Oído Cocina