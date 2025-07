Un edificio que ejerce de marquesina

O llueve a mares o castiga el sol de justicia. No hay término medio últimamente en A Coruña, donde el verano ha decidido presentarse día sí y día no, para desesperación de algunos vecinos que ansían dejar atrás la palidez del invierno. Cuando sale el sol, no obstante, lo hace con ganas. Que se lo digan a los usuarios de una de las paradas de bus de la calle San Andrés, siempre anegada de pacientes viajeros, que ayer, no obstante, permanecía casi desierta: los ciudadanos se refugiaban del sol en la cornisa del edificio posterior a la pérgola, para abordar el transporte público en el momento preciso pero dejando el mobiliario urbano para tal fin.