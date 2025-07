Neurociencia, pinchazos y ‘bici’ frente al «cortocircuito» de la fibromialgia

«Lidiar con la fibromialgia es muy complicado y, hasta que llega el diagnóstico, resulta más difícil aún porque no sabes qué es lo que tienes. Te ponen una medicación, te la van cambiando, no te sienta bien, se intensifican cada vez más los síntomas que vienen después del dolor, como la fatiga... Estás cansada, como si tuvieses una tonelada de peso encima de la cabeza, todos los días... Te levantas sin poder moverte, con el cuerpo rígido... Sufres unos mareos tremendos, pérdida de equilibrio, dolores de cabeza constantes, visión turbia, sensibilidad a la luz, a los ruidos... Tienes sonidos en la cabeza... Muchas cosas. Parece como si, algo dentro de ti, te diese un ‘cortocircuito’ que te puede afectar a cualquier parte del cuerpo, en cualquier momento, y que va y viene, de día, de noche...», describe Katia Fand, vecina de A Coruña, diagnosticada de fibromialgia hace unos dos años pese a llevar «alguno más» sufriendo los síntomas de esa dolencia.

«Trabajé toda la vida en hostelería y, hace unos seis años, empecé a sentir dolor en la zona de los hombros, el cuello... Me hicieron un montón de pruebas, me pusieron infiltraciones, fui a fisioterapia... Pasé por múltiples visitas a diferentes especialistas médicos... Sin embargo, el dolor comenzó a empeorar, no encontraban un diagnóstico... Tardé tres o cuatro años hasta que me dijeron que lo que yo tengo es fibromialgia porque, todavía, a día de hoy, hay un montón de especialistas que desconocen esta enfermedad. Sencillamente, siguen creyendo que es algo psicológico. Esto lo complicado aún más todo porque, hasta que no tienes un diagnóstico, es más difícil de tratar», lamenta Katia, quien al lograr el suyo por fin, no quiso quedarse «sentada», sino que trató de «buscar formas de mejorar» y de «tener, al menos, un poquito de calidad de vida». Así fue como dio con la asociación Fibro Visibles. «Son espectaculares. Ofrecen todo el apoyo del mundo para que los pacientes de fibromialgia nos sintamos acompañados», resalta.

Isabel Candal, durante una de las sesiones del estudio. | J. Prieto

Un antes y un después

A través de Fibro Visibles, precisamente, Katia supo de la existencia del proyecto KNOwMorePain, del Grupo Cerebro y Dolor (Brain and Pain) de la Universidade de Santiago (USC), que dirige la doctora Teresa Carrillo, catedrática de Psicobiología especializada en el estudio del dolor crónico. Una investigación que, entre sus objetivos, persigue nuevos abordajes para aliviar el dolor crónico en personas con fibromialgia a través de la educación en neurociencia del dolor, la neuromodulación [central —con estimulación eléctrica transcraneal— y periférica —con estimulación cervical y lumbar percutánea—] y el ejercicio físico. «Lo cierto es que, de primeras, no me animé a participar en el estudio. Tal y como me encontraba en aquel momento, me parecía imposible salir de A Coruña, coger un tren hasta Santiago, ir hasta allí [el proyecto se desarrolla en la facultad de Psicología de la USC]... Si solo pensar en salir ya me puede causar un ataque de ansiedad... Entonces, se lo comenté a una nueva psicóloga que me habían dado a través del Sergas, en O Ventorrillo, y ella me recomendó intentarlo como una fórmula para tratar de salir de ese círculo de ‘dolor, más dolor, estar en casa’... Atravesando un ‘duelo’, diría yo, porque tú eres una persona y, a raíz de la fibromialgia, eres otra. Yo cambié completamente, no soy la Katia que fui», admite, antes de continuar donde lo dejó.

«La psicóloga me dio ese impulso que necesitaba para participar en el estudio, y un día me lancé a probar. Además, como fui siguiendo la evolución de otras compañeras de Fibro Visibles que participaron en un primer grupo, eso también me fue animando a dar el paso. Hoy estoy muy contenta de haberlo hecho», destaca Katia, quien especifica que su participación en KNOwMorePain concluyó «hace alrededor de un mes», y detalla en qué consistió: «Primero, entré en contacto con Sara [Álvarez], la psicóloga del proyecto, y Unai [García], el fisioterapeuta, que son dos chicos estupendos, con una empatía impresionante desde el primer momento, algo que también es importante a la hora de pensar en terminar el proceso, porque si no es difícil. De inicio, nos hacen pruebas sensoriales, con ejercicio y otras cosas. Después, hay una parte más teórica, en la que nos dan como una masterclass de educación en neurociencia para el dolor. El fin es que podamos entender mejor qué pasa en nuestro cerebro y por qué sentimos ese dolor que no se va. Tener dolor si, por ejemplo, te rompes un brazo es normal, pero el dolor crónico que padecemos las personas con fibromialgia no es necesariamente por algo físico. La complicación ahí está en procesos cerebrales. No es por un trauma, sino porque los impulsos neuronales no están funcionando bien, por así decirlo. Esto es, más o menos, lo que nos exponen en esa primera parte del estudio, en la que también nos explican que podemos ‘entrenar’. Podemos ‘reeducar’ el cerebro, el cuerpo y el sistema nervioso».

«A partir de ahí —prosigue—, nos dan unas tareas multidisciplinares para que los afectados podamos tener una calidad de vida mejor, ya que la fibromialgia, por ahora, no tiene cura», señala Katia, antes de concretar en qué consiste, exactamente, la siguiente parte del estudio. «Realizamos ejercicios terapéuticos en todas las sesiones. Hacemos neuromodulación central, de cerebro, y periférica, de médula. Una parte se lleva a cabo con un casco que nos ponen en la cabeza, con sensores que nos ‘tocan’ unos puntos del cerebro que están funcionando mal. La otra es a través de la médula, y se hace lo mismo: mediante pinchazos, se trasladan ahí señales para intentar que funcionen mejor esos impulsos neuronales. En lo de la cabeza, la verdad es que yo no sentí dolor ni nada. En la parte de las cervicales y la espalda sí sufrí un poco los primeros días. Pero va pasando, va pasando y, de repente, ya no tienes dolores. Es impresionante», afirma, y lo describe así: «Las ‘alarmas’ de mi cuerpo se fueron ‘apagando’. Esto es lo positivo, que mis ‘alarmas’ se ‘apaguen’ y vuelva a funcionar como lo hacía antes. Que se ‘enciendan’ si hay un motivo real, y no lo estén siempre, seguido».

Neurociencia, pinchazos y ‘bici’ frente al «cortocircuito» de la fibromialgia

Concuerda con ella Isabel Candal, integrante también de la asociación Fibro Visibles y participante en el proyecto KNOwMorePain. Isabel fue diagnosticada de fibromialgia «el 9 de enero de 2024», apunta con precisión, aunque llevaba «con dolores desde 2019», entonces, «muy centrados en la parte izquierda del cuerpo». «Como estoy en la sanidad concertada, y ahí tengo más fácil el tema de las citas médicas, decidí ir al reumatólogo para consultarlo. Debí pasar... no sé... Quizás, por unos tres especialistas de ese tipo. Me hicieron pruebas de imagen, pero no había nada. Al cabo de un tiempo, como ya me empezaban a doler las cervicales también, volví a consultarlo y me hicieron otras pruebas, entre ellas, una resonancia y una electromiografía, pero tampoco me vieron nada. Así estuve hasta que, al final, de casualidad, di con mi actual reumatóloga, quien sí me veía que estaba muy mal. Me daba medicaciones para que volviera y estuviera más relajado el cuerpo... pero nada. Daba igual. Seguía fatal», resalta Isabel —quien considera que «la medicación no está hecha para esto ni para las mujeres»—, antes de admitir que, ante esa falta de respuestas, «comienzas a coger ya ansiedad, estrés, depresión...». «De todo, porque tampoco te dicen ‘vete a este especialista’ o ‘vete a este otro’. Solo esa médica que finalmente me diagnosticó me recomendó dirigirme a una asociación. Fue lo más bueno que oí», asegura, decepcionada, eso sí, con las formas al comunicarle el diagnóstico. «Le estoy agradecida porque le puso nombre a lo que me pasa, pero lo escribió en un papel, me lo dio y ya. Me dijo eso, que fuese a una asociación, y que no podía hacer más. Lo que me extrañó es que no me lo explicó de palabra. Salí de allí, me puse a leer el papel y no entendía nada», sostiene.

«Asertividad» e «ilusión»

Siguiendo aquella recomendación, Isabel acabó entrando en contacto con Fibro Visibles, y a través de esta entidad, al igual que Katia, llegó al proyecto KNOwMorePain. «Pedían a pacientes de fibromialgia para participar en este estudio, lo colgaron en redes, lo comencé a mirar y, como yo había hecho ya neuromodulación una vez (entonces, había ido pagando a una clínica, en Arteixo, para ver si me ayudaba algo), di el paso de apuntarme. Y estoy muy contenta de haberlo hecho, aunque haya tenido que estar yendo a Santiago, todos los días, durante tres semanas, lo cual es un poco rollo...», reconoce, «muy interesada» en que «más pacientes de fibromialgia» se animen a seguir su ejemplo y participar en una investigación en la que ella tiene depositada «mucha esperanza». «Los investigadores que llevan el estudio son súper coherentes con todo lo que te explican, y lo hacen de una manera muy entendible. Son empáticos, asertivos y se les ve muchísima ilusión», destaca, convencida, además, de que KNOwMorePain será de mucha utilidad. «Lo que pasa es que hay que lograr que participe un número determinado de pacientes de fibromialgia. Si no alcanzan esa cifra, no podrán finalizar el estudio», advierte, antes de pormenorizar, en el punto en que lo dejó Katia, los detalles de las sesiones prácticas del proyecto.

«El primer día sí es un poco molesto. Notas ‘cosas’ en la cabeza, como si te dieran ganas de rascarte porque te pica... Después, en lo de las cervicales y la espalda, notas la agujita. Unas veces la notas más, y otras menos, porque la sensibilidad es diferente cada día, y también depende de cada persona», considera Isabel, quien detalla que el siguiente paso, que se repite en cada sesión, es «estar 20 minutos en una bicicleta estática». «Ahí sí vi que, cada día que iba pasando, subía más el recorrido que hacía, sin necesidad de meter mucha más caña. Fui ganando resistencia y tolerancia al dolor», resalta, antes de apuntar otra cuestión que estima importante, y es que «todos los días», los investigadores del proyecto «te mandan un cuestionario para cubrir» acerca de «cómo te sientes» en relación con «un montón de cosas». «Esta investigación es una oportunidad única para quienes sufrimos dolor crónico o persistente. Además, es un proyecto fiable, coherente y llevado a cabo por profesionales muy empáticos», reitera, para animar de nuevo a otros pacientes de fibromialgia a participar: «Encontrarán un entorno que echamos de menos en todas partes».

«Necesitamos una Unidad especializada donde nos ofrezcan, también, educación para el dolor»

«Los pacientes de fibromialgia necesitamos que se ponga en marcha una Unidad multidisciplinar en el Sergas que reúna a todos los especialistas médicos que precisamos, con fisioterapeutas... Y con eso que nos han ofrecido, también, en el proyecto KNOwMorePain, que es una educación para el dolor, a través de la neurociencia, para entender mejor todo lo que trae consigo nuestra enfermedad. Esto es crucial para poder disminuir un poco el dolor crónico que padecemos y controlar mejor los demás síntomas», reivindica Katia Fand, como integrante de Fibro Visibles, asociación gestada en A Coruña y convertida en altavoz gallego de los pacientes de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y otras dolencias «invisibles». La entidad trabaja desde sus inicios para conseguir, precisamente, que Galicia cuente con al menos una Unidad multidisciplinar de fibromialgia que «evite el peregrinaje, de consulta en consulta médica», de los afectados por esta dolencia. Una demanda que Fibro Visibles ha trasladado a la Consellería de Sanidade, y que ya cuenta con el respaldo de más de 5.300 firmas, recogidas a través de la plataforma virtual Change.org

Neurociencia, pinchazos y ‘bici’ frente al «cortocircuito» de la fibromialgia

«Introducir cambios de alimentación y ejercicio es importante, igual que la ayuda psicológica»

Resalta Isabel Candal «la importancia de cada paso con el dolor crónico o persistente» y, en este sentido, reivindica la necesidad de «ponerse en contacto» con una asociación de afectados, en su caso, con Fibro Visibles (con despacho en la segunda planta del Circo de Artesáns) que trabaja para visibilizar la fibromialgia, el síndrome de la fatiga crónica y otras enfermedades «invisibles», así como par dar voz a quienes las padecen. «En Fibro Visibles tenemos un grupo de WhatsApp en el que vamos interactuando, o simplemente leyendo las historias de cada uno, del que se saca mucha información», apunta Isabel, quien subraya, asimismo, lo valioso que es «encontrar a un médico empático». «Y luego, por supuesto, apuntarse al proyecto KNOwMorePain. Esto no puede faltar. Para mí ha sido un antes y un después por el trato que nos dispensa el equipo que lo lleva», hace hincapié, antes de llamar la atención sobre otra cuestión que considera esencial: «Ir introduciendo cambios de alimentación y ejercicio físico en el día a día, así como la ayuda psicológica, pero siempre adaptado, todo ello, al dolor crónico y sus consecuencias».

Teresa Carrillo, investigadora: «Necesitamos reclutar a más pacientes»

«Nuestro grupo lleva bastantes años trabajando en fibromialgia, probando distintas estrategias para mejorar la evaluación del diagnóstico y su tratamiento. Sobre esto último, hasta ahora hemos estado probando la eficacia de técnicas de neuroestimulación. Lo que hemos visto, también con el día a día de los pacientes, es que aspectos por los que mejoran bastante son la atención continuada, la educación en dolor, el ejercicio físico... Los programas multicomponente son lo que más funciona», explica Teresa Carrillo, investigadora principal de KNOwMorePain, antes de especificar los «dos objetivos» del proyecto. «Por un lado, comprender un poquito mejor la fibromialgia haciendo una evaluación de biomarcadores neurofisiológicos para entender cómo el cerebro modula el dolor. Esta es la clave porque, al final, el dolor es la interpretación que hace el cerebro de una serie de señales que recibe. Por otro, buscamos probar la eficacia de uno de esos programas multicomponente basados en educación en dolor y ejercicio pero, además, le añadimos la neuroestimulación. Es decir, vamos a ver qué pasa cuando solo hay ejercicio y educación en dolor sin estimulación, o con ella», detalla, antes de resaltar como «otra novedad» del estudio la «combinación de la neuromodulación central (sobre el cerebro) o periférica (sobre nervios, por ejemplo, espinales o lumbares)», para ver si ambas juntas son más efectivas que cada una por separado. «Trabajamos con los dos objetivos en paralelo, pero necesitamos reclutar a más pacientes, hasta 144», apunta. Los interesados pueden obtener información en el teléfono 600 940 203.