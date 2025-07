As obras de Manuel Patinha, lembranzas da Universidade

«Eramos seis irmáns, seis homes. Eramos moi pobriños. Meu pai traballaba nunha fábrica e a miña nai coidaba dos fillos e aínda tiña que buscar outras fontes de ingresos porque non había, eran os anos cincuenta», describe o escultor Manuel Patinha, a súa infancia en Póvoa de Santa Iria, unha vila industrial preto de Lisboa. El é un artista autodidacta que naceu «con talento para o mundo da arte» e que foi aprendendo a medida que ía vivindo e, aínda que nunca tivo a oportunidade de estudar na Universidade, as súas obras estarán na da Coruña para sempre.

O Consello de Goberno da UDC, na súa sesión de maio, tomou coñecemento da vontade de Patinha de doar seis pezas de gran tamaño para que non deixen de adornar as facultades e espazos académicos. «Hai uns cinco anos, como había instalacións da Universidade da Coruña que non tiñan esculturas, decidín deixar en depósito algunhas das miñas pezas», relata Patinha. Non era o seu primeiro contacto coa institución, xa que hai case vinte anos, a Universidade acollera unha exposición súa e, ao rematar, adquirira as quince esculturas de gran tamaño que a compoñía e foinas instalando tanto no Campus da Coruña coma no de Ferrol, así que, agora que expira o tempo de cesión das obras, decidiu donar seis delas e pechar o acordo de compra doutra diferente. «Non é só por ser xeneroso, que mellor para un artista que a súa obra estea na Universidade para mostrala ante tantas xeracións de alumnos. Para min é moi emotivo e motivo de orgullo», recoñece Patinha, que incide en que a arte é algo máis que unha «fonte de ingresos», é «cultura» e é historia.

A doazón que agora fai á Universidade está valorada en 106.000 euros —hai dúas pezas de 14.000 euros; outras dúas, de 18.000, unha de 20.000 e outra de 22.000 euros—. «A escultura require un gasto importante porque os materiais, a execución e os transportes son máis caros que na pintura, por exemplo. Para min é unha satisfacción», resume Patinha, que casou cunha galega e quedou na súa terra logo de percorrer mundo na emigración. Non había ninguén na súa casa que lle abrise camiño no mundo da arte, Patinha, simplemente, explica que «naceu» coa inquietude artística e que, aínda que era un rapaz «moi rebelde» conseguiu ir formándose como artista a forza de ir probando e de ir coñecendo mundo e as persoas que o habitan. «A miña vida é de moito esforzo e moito traballo, pero tamén moi grata», resume Patinha, que lembra que xa o médico lle dicía ao seu pai que «tiña talento», que debuxaba «moi ben» e que pintaba «cousas moi bonitas», pero as circunstancias non eran favorables para que el puidese desenvolver esa faceta artística.

«Eu tiña que traballar e, ás veces, estudaba pola noite cando estaba na Secundaria. Cando tiven a oportunidade de dedicarme á escultura foi xa en Galicia», lembra e admite que, desde aquí foi quen de se facer un oco e un nome no mundo da arte, así que, actualmente, ten pezas non só na Universidade da Coruña senón tamén que ten «moita obra pública» no seu país, en Portugal.