Un bar para cada 134 coruñeses

Los datos del Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) de la Xunta muestran que A Coruña presenta una de las tres ofertas hosteleras por habitante más bajas entre las siete grandes ciudades gallegas en cuanto a densidad de locales: hay un negocio por cada 134 habitantes, mientras que el promedio general es de uno por cada 130 personas.

El directorio publicado por la Xunta, con datos cerrados a 1 de julio, recoge que A Coruña cuenta con 1.860 establecimientos hosteleros registrados, solo por detrás de Vigo, que encabeza la lista con 2.071. Le siguen Santiago (997), Ourense (846), Lugo (754), Pontevedra (591) y Ferrol (485).

Sin embargo, si se cruzan estos datos con los del padrón de habitantes, la ciudad que más destaca es Santiago de Compostela, donde hay un local de hostelería por cada 100 vecinos. A Coruña, con un local por cada 134 habitantes, se sitúa en la parte baja del ranking, por detrás también de Lugo, Ourense y Ferrol.

«Llevo tiempo diciéndolo: esto está pasando. Se están perdiendo locales de hostelería, no solo en A Coruña, sino en toda España. Hay muchos cierres; las aperturas son muy visibles en la zona centro, pero los cierres ocurren en los barrios y no se notan. Hay más cierres que aperturas. Estamos en la media nacional», explica el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete.

En cuanto al tipo de establecimientos, A Coruña cuenta con 1.382 café-bar, 139 cafeterías y 336 restaurantes, lo que implica que aproximadamente un 23% de la oferta hostelera corresponde a restaurantes, un porcentaje idéntico al de Pontevedra. Este valor es inferior al de Santiago, donde los restaurantes suponen más del 41 % del total de locales.

«Hay que redefinir algunos términos dentro de la gastronomía. Puede que no haya tantos restaurantes tradicionales, pero existen ofertas gastronómicas alternativas muy potentes: locales de smash burger, ramen o parrilladas coreanas, que no se contemplan como restaurantes convencionales, pero ofrecen una propuesta gastronómica fuerte y muy demandada», señala Álvaro Victoriano, presidente de Coruña Cociña. Además, el cocinero y hostelero advierte del impacto de estos formatos en la hostelería tradicional: «Todos los locales tenemos un público efímero. Hay un nivel de competencia muy alto con este tipo de negocios. Las nuevas generaciones no sienten afinidad por el restaurante clásico. Los tradicionales siguen funcionando, pero la cocina de autor tiene dificultades, porque ese espacio lo están ocupando estos nuevos modelos».

A Coruña dispone de prácticamente el mismo número de bares y cafeterías que Vigo, a pesar de contar con menos población. El ratio es de un bar o cafetería por cada 200 vecinos, ligeramente por debajo de la media de las siete ciudades, que está en uno por cada 177 residentes.

Jorge Otero, propietario de Casa Ponte y La Chula, ambos en la zona de Pardo Bazán —una de las calles con más afluencia de público en la ciudad—, sostiene que no cree que «haya bares de más en A Coruña. La gente es muy callejera, los bares se llenan en su mayoría. Yo tengo dos locales en la zona y, si haces bien las cosas, no se canibalizan entre ellos porque ofrecen propuestas diferentes». Otero también apunta a las diferencias entre el centro y los barrios: «El centro tiene menos población y más tránsito de paseantes, pero en otras zonas como la nuestra hay más vecinos. Los turistas llegan hasta aquí —no al nivel del centro—, pero tengo un porcentaje de clientes que son turistas».

En las zonas más turísticas, la media por habitante baja

El panorama en las zonas más turísticas cambia bastante. No es de extrañar que, de las siete grandes ciudades, Santiago de Compostela sea la que tenga la media más baja de oferta hostelera por habitante, ya que es la ciudad gallega que recibe más visitantes al año. Esto ocurre también en algunos puntos importantes de la geografía gallega, como Sanxenxo, uno de los destinos más populares de las Rías Baixas. Allí, la oferta hostelera se multiplica para dar servicio a los centenares de visitantes que se establecen en la zona. Así queda demostrado con la cifra de bares, cafeterías y restaurantes en función de las personas que tienen allí fijada su residencia.

En Sanxenxo, el directorio tiene registrados 323 establecimientos de hostelería, lo que supone uno por cada 55 vecinos, una cifra que dobla e incluso casi triplica a la de A Coruña en datos relativos. La localidad pontevedresa lidera además la cifra de alojamientos turísticos de toda Galicia con 24.758, casi triplicando también los de A Coruña (8.896).