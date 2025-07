Calma tensa en As Xubias por el convenio: «Nos hubiese gustado saberlo antes»

El núcleo de As Xubias amaneció este martes como siempre; tranquilo y sin más trastorno que el paso del tren de mercancías por la vía férrea que atraviesa este puerto marinero urbano. Las conversaciones con los vecinos delataban, además de la calma, también cierta tensión: muchos de los 14 residentes de estas casitas bajas frente al mar y frente al tren conocieron estos días por la prensa que la nueva propuesta de convenio con el fondo de inversión Gingko para regenerar la zona irá a pleno este jueves. Contará, esta vez, con las alegaciones del BNG, por lo que es previsible que salga con el visto bueno. Y los vecinos, que quedarán en el medio de dos desarrollos urbanísticos previstos para la zona, demandan que las cosas se hagan de otra manera.

Cheché, vecino de la zona desde hace 54 años.

«Lo que sé, lo vi en el periódico. No sé lo que van a hacer. Había un convenio que fue para atrás, ahora parece que va para adelante pero tampoco sabemos con qué. Por lo que sé, el BNG la semana pasada tampoco sabía nada», lamenta uno de los vecinos del núcleo, Roberto Prado, que fija su preocupación en el otro gran proyecto que ahora, irremediablemente, irá ligado al plan de Ginkgo: la modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal que permite bajar la edificabilidad de la zona. Un cambio que ya ha sido aprobado por la Junta de Goberno Local y recibió una evaluación ambiental favorable por parte de la Xunta, pero que no llegó a pasar por pleno municipal; un trámite necesario para reducir a una tercera parte los pisos permitidos en el entorno de toda la ría, de Oza a Pasaxe. Con el plan vigente, son 663 las viviendas que se pueden levantar. La modificación, que el concello asegura que tramitará paralelamente, bajarán a 241 en cinco áreas y una senda litoral.

«El problema es esa ordenación. Hasta que se apruebe el cambio, sigue en vigor la primera. Si se ciñen al plan, aquí pueden hacer lo que quieran. Creo que primero había que solucionar eso y luego hacer el resto. No creo que este núcleo desaparezca, nos dijeron que no van a expropiar y no creo que lo hagan, pero siempre tienes la duda», advierte Prego, para quien el «negocio» no se sitúa en el enclave, sino en dos zonas colindantes: los terrenos de la antigua Conservera Celta y la de los Astilleros Valiña, que sí entran en el plan de regeneración. «Las operaciones de mucho dinero, cuando vienen a hacerlas desde fuera, siempre generan desconfianza. Solo pedimos no enterarnos por la prensa, que antes de sacarlo, hablen con nosotros», demanda.

El sentir es común en todo el núcleo. Aunque reconocen que, hasta ahora, la comunicación fue siempre buena, a los que más tiempo llevan viviendo en sus casitas bajas les asaltan ciertas inquietudes. «Esta zona siempre se protegió, y antes era intocable porque era puerto marinero. Ahí arriba, donde estaba la antigua Pachá, parece que cortaron un poco el grifo, pero querían hacer torres. Por el momento estamos tranquilos, esperemos que si construyen, lo hagan bajo», señala otro vecino, Cheché, que vive en As Xubias desde hace 54 años. También él agradecería algo más de información. «Un día nos dijeron que estábamos vendidos a la empresa. Hombre, pero cómo vamos a estar vendidos si estamos nosotros dentro. Estaría bien que contasen con nosotros. Un albacea del fondo sí nos informó al principio, se portó bien. Debería ser así», demanda.