¿Cuánto te pueden cobrar por un nuevo alquiler con la zona tensionada de A Coruña?

A Coruña es la primera ciudad de Galicia en ser declarada zona residencial tensionada por el alto precio del alquiler. A partir de ahora, inquilinos y propietarios tendrán que familiarizarse con diferentes términos para conocer los beneficios de esta medida y dar los pasos necesarios para llegar a su objetivo: bajar los precios. Una de las herramientas es el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda. Así, el Ministerio habilita una aplicación para conocer el precio de referencia de una vivienda basada en datos tributarios sobre arrendamientos de vivienda habitual. Para un piso de 90 metros cuadrados, propone hasta 536 euros en el Agra do Orzán o 700 en Riazor.

Pero, ¿quién deberá seguir este índice? Según la Ley de vivienda, los propietarios que sean grandes tenedores y que firmen un nuevo contrato. En A Coruña, esto son los dueños de más de diez pisos. Los pequeños propietarios, en principio, no están obligados, excepto si se trata de un nuevo contrato de arrendamiento en una zona tensionada y el piso no ha sido alquilado en los últimos 5 años. El Ministerio no fija un solo precio sino que da una horquilla con un mínimo y un máximo. Si en la aplicación se elige un piso de 90 metros cuadrados de una tercera o cuarta planta, construido entre 1980 y 2008, en buen estado y con certificado energético A, los precios son muy dispares. En la plaza de Lugo, el precio de la renta debería oscilar entre los 616 y los 825 euros, mientras que en el Agra do Orzán la horquilla está entre 377 y 536 euros.

La zona centro sigue siendo la más cara, también en este índice. Una vivienda de arrendamiento en la calle San Andrés debería costar entre 555 y 746 euros al mes, según los datos del Ministerio. En la ronda de Monte Alto, ese precio se situaría entre los 432 y los 544 euros por un piso de las mismas características. En Riazor, de 509 a 707 euros, mientras que en Os Castros sería de 419 a 565 euros. Cuanto más lejos del centro, más económico: la horquilla en la Sagrada Familia estaría entre 319 y 468 euros, y la de Novo Mesoiro, de 444 a 528 euros.

Si se tienen en cuenta los precios actuales del mercado del alquiler en A Coruña —la ciudad más cara de Galicia—, el coste medio es de 730 euros, según los datos del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Un vistazo en Idealista permite comprobar que de los 505 pisos disponibles en alquiler, 337 supera los 900 euros.