Cruz Roja y Xunta activan un teléfono para atender casos de soledad no deseada

La Cruz Roja pone en marcha, con la colaboración de la Xunta, el Centro de Atención a la soledad no deseada. Se trata de un número de teléfono —900 830 831— al que las personas que se sientan solas pueden llamar para exponer su caso y recibir ayuda. La línea está disponible de lunes a viernes de 10.00 a 18.00 horas, mientras que las llamadas recibidas fuera de horario serán atendidas por un contestador y devueltas al día siguiente.

«Buscamos dar una respuesta a una necesidad clara y real, queremos ser parte de la solución», indicó la presidenta autonómica de Cruz Roja, Mercedes Casanova, que aseguró que este proyecto «va más allá de una llamada telefónica, es un puente que elimina barreras» y que permite dar «atención a quien demande ayude».

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reconoció ayer en su visita a la sede de Cruz Roja de A Coruña, desde donde se atienden algunas de estas llamadas, que la soledad no deseada «es uno de los grandes males silenciosos de nuestro tiempo», con «más de 170.000 personas mayores de 65 años» en Galicia que están «en riesgo» de padecerla.

Las personas que sufren soledad no deseada podrán «llamar a este teléfono, contar su situación y recibir ayuda». La iniciativa surge de la teleasistencia, a través de la que se detectó que había una necesidad de ofrecer compañía y ayudar a las personas que se sienten solas en sus hogares.

El proyecto, para el que la Xunta destina 600.000 euros, contará con un piloto con 1.000 personas mayores de 65 años. Según detalló Rueda, estos usuarios «recibirán seguimiento y acompañamiento personalizados» y se les ofrecerán «alternativas para que no se sientan solas». Además, se crearán puntos presenciales de atención en oficinas de la Cruz Roja por todo el territorio gallego.

La soledad no deseada no afecta únicamente a las personas mayores, aunque este colectivo sea el más vulnerable. Se trata de un fenómeno transversal que puede impactar a cualquier persona, independientemente de la edad, el lugar de residencia o la situación económica. Por eso, el presidente del Gobierno gallego insistió en la necesidad de «detectar el problema para darle solución y ayudar a estas personas».

Pero la estrategia para acabar con este problema no acaba aquí. Alfonso Rueda indicó que el plan es «tejer una red de solidaridad que con el tiempo fue decayendo» para lo que cuenta con «la ayuda de colegios farmacéuticos y del comercio local». Es decir, crear un entorno que pueda detectar la ausencia de algunas personas o sus problemas derivados de la soledad no deseada. «Muchas veces tienen problemas que no detectamos o vemos casos de personas que mueren en sus casas en soledad», relató el presidente de la Xunta.

La Cruz Roja también cuenta con el programa Voces en Red, en colaboración con la Fundación Amancio Ortega. La iniciativa consiste en proveer a los usuarios de unos dispositivos de voz con los que puedan interactuar más fácilmente con sus familiares y que, además, estimulen su participación activa. Los usuarios también reciben la visita y las llamadas de los voluntarios, para que también puedan sentir ese acompañamiento físico.