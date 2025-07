La curiosa confusión de una turista entre Vigo y A Coruña

Una turista protagonizó este martes un curioso incidente en A Coruña. La mujer llegó a la ciudad en autobús y, al bajarse, no tenía muy claro en qué lugar se encontraba. Ante la duda, preguntó a otra pasajera si estaba en A Coruña o en Vigo. No queda muy claro de dónde provenía la mujer ni a cuál de las dos ciudades quería dirigirse. En caso de que quisiera ir a la ciudad olívica, es posible que se hubiera pasado la parada. La mujer no consiguió identificar ninguno de los monumentos característicos de A Coruña, que le habrían permitido saber, sin tener que preguntar, que estaba en el noroeste gallego. Quisiera o no llegar a A Coruña, seguro que esta turista disfrutó de las bondades de la ciudad, como los miles de visitantes que estos días caminan por sus calles.