Monte Alto descobre os «seus homes mariños»

Decenas de persoas uníronse ao escritor Xurxo Souto na busca dos homes mariños, uns seres mitolóxicos únicos da Coruña, e a antiga garita do Vixía, xa desaparecida. A andaina liderada polo tamén músico fixo un percorrido histórico polo barrio de Monte Alto, lembrando a algúns dos seus habitantes máis queridos e a historia obreira que cementa toda a súa identidade.

Asistentes á andaina nunha das paradas. | Germán Barreiros/Roller Agencia

Antes de arrincar no Campo da Leña, Souto explicou que a Pena da Vixía é un «lugar emblemático» pero que está «completamente fagocitado polo cemento e a cidade». O obxectivo do itinerante, sinalou, é poñer en valor «todas esas historias que están diante de nós e que non coñecemos», como poden ser as lendas, a música ou a literatura.

A outra intención da excursión é atopar a eses «homes mariños» que Jerónimo del Hoyo, cóengo da Catedral de Santiago, xa describira cando visitara A Coruña no século XVII como «peixes da mesma figura que homes e en todo se lles parecen, fóra que teñen mans e pés un pouco tortos por razón de andar sempre nadando como as ras».

O guía comezou a andaina facendo soar o seu xa famoso corno e asentando o clamor que se convertería na chamada central da travesía. «Medre o Monte da Vixía!», gritou a coro toda a comitiva nos primeiros minutos. «O Monte da Vixía é un lugar referencial na cidade da Coruña, é unha icona tan importante como a Torre de Hércules ou as galerías, cos barcos de baixura», afirmou ante o seu público. «Nese lugar había uns petroglifos que foron trasladados no castelo de San Antón, que nos están indicando a súa dimensión máxica e relixiosa».

A mistura do máxico e a natureza reivindicativa e loitadora do barrio de Montealto permeou durante toda a visita. En cada parada Souto liderou o seu particular «coro coruñento», que lle respondía entusiasticamente.

O paseo estivo ateigado dunha multitude de personaxes queridos da cidade: a poeta Luísa Villalta, o adestrador do Dépor Arsenio Iglesias, os irmáns da Lexía, militantes da UGT represaliados polo réxime franquista; o lendario choqueiro César o inglés; o futbolista Luís Suárez, o pintor Ramón Navarro ou a orquestra Os Satélites. De cada un, Souto explicou non só a súa historia, senón tamén o seu cariño polos veciños do barrio e da cidade, e a pegada urbana que deixaron tras a súa marcha.

Pero non só foi Souto o que lembrou a historia de Monte Alto. Durante a andaina , algunhas das participantes destacaron algúns nomes das familias importantes do barrio, aportaron uns versos e axudaron ao guía a dirixir o seu particular conxunto musical.

Nas diferentes paradas Souto narrou os lugares emblemáticos que deron pé a centos de momentos que cambiarían o curso da cultura ou da sociedade como era entón. Desde a sala Mardi Gras como punto de encontro, o guía explicou ao seu público a importancia de ese «espírito da CNT» que se fixo co barrio ata o punto de crear unha «sociedade en paralelo» onde o sindicato, malia ser ideoloxicamente ateo, organizaba incluso a cabalgata dos reis magos para evitar que o fixera o párroco. No campo de Marte, fronte á asociación de veciños, Souto lembrou ao poeta Curros Enríquez e os inicios da «música pop» galega na diáspora en Suíza, así como as manifestacións máis importantes da cidade.

O itinerante rematou no Monte da Vixía onde, co sol de fondo, o escritor lembrou por última vez a Canzobre , o epicentro do entroido coruñés, que no seu repertorio contaba cunha cantiga que dicía «Pero o vixía, ao velo entrar, díxolle en coreano: telefuken pola China que che poden atracar», lembrando o navío coreano que se equivocara de ruta nos anos 50.